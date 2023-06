Lucha contra la corrupción

Una de las principales propuestas del presidente López fue erradicar la corrupción. Durante la campaña dijo que llegando al poder se acabaría. Desde el inicio de su gobierno, durante las mañaneras, ha exhibido un pañuelo blanco como símbolo de que no se tolera la corrupción, pero todos sabemos que eso es falso.

Hasta sus partidarios y empleados en los gobiernos federal, estatales y municipales son testigos o participan de este cáncer social que se ha agravado en los últimos 4 años. Funcionarios en dependencias gubernamentales y sus familiares se han enriquecido en tiempo récord. Muchos empresarios callan por medio a perder negocios y otros prefieren “entrale” para servirse de favores. Son muy pocos los que se atreven a denunciar los abusos de los morenistas.



Para colmo, el gobierno, desde la Presidencia de la República, hace todo lo posible por esconder su autoritarismo y voracidad rapaz poniendo obstáculos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (INAI). Algunos incondicionales del López Obrador hasta han propuesto que desaparezca porque de esa manera los ciudadanos no pueden conocer el costo de las obras y programas, si cumplen con la normatividad y se realizan en tiempo y forma. En lugar de atacar la corrupción, el gobierno de Morena usa los instrumentos del Estado con fines de persecución política bajo el pretexto del combate a la corrupción.



México sigue siendo el país peor evaluado de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y es el segundo peor evaluado dentro del G20. Sólo Rusia tuvo en 2022 una peor calificación que México entre las veinte economías más grandes del mundo.



La transparencia y rendición de cuentas se inició en el periodo del presidente Vicente Fox y gracias a esta nueva cultura, fue posible mejorar gradualmente el desempeño de los gobiernos puesto que cualquier ciudadano podía solicitar información de obras, programas y en general de las acciones gubernamentales. El INAI, en su calidad de instituto autónomo, es el instrumento para que no se oculte la verdad a los mexicanos.



Para que se profundice en la disminución gradual pero realista de la corrupción (en ningún país ha desaparecido del todo) se requiere continuar trabajando en la formación integral de nuestros niños y jóvenes para que cultiven y encarnen valores y virtudes éticos comenzando por no mentir.



El gobierno solo puede ser más eficiente y servicial si forma una base de personas en el servicio público a partir de un sistema profesional de carrera que sustente un desempeño gubernamental imparcial y con los perfiles adecuados y no los estén cambiando cada administración por “incondicionales”. Los ciudadanos que se dedican al servicio público tienen derecho capacitación permanente y a una remuneración justa, acorde con su responsabilidad y con la realidad económica. Uno de los peores aspectos que ha agravado la corrupción de la 4T es que con el pretexto de la austeridad “republicana” se maltrate a las personas que se dedican al servicio público y se dejen de atender las funciones propias del Estado.



Para lograr mas transparencia y rendición de cuentas y combatir eficazmente la corrupción se debe garantizar la máxima publicidad de las cuentas públicas sin necesidad de solicitarla, además de fortalecer con capacidad sancionatoria a los órganos fiscalizadores.



Los contratos gubernamentales deben otorgarse a través de licitaciones públicas y transparentes, que incorporen procedimientos modernos y electrónicos que eviten ineficiencias. Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales y no la regla como ocurre ahora.



La lucha sincera contra la corrupción inicia con no mentir. Mientras el gobierno no reconozca que ha fracasado en esta materia, seguirán los abusos de los hijos, familiares y cómplices del presidente de la República, de los gobernadores y de los alcaldes.



Twitter: @basiliodelavega