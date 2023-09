Luchamos por causas

Mujer íntegra, luchadora social, académica comprometida, gobernante experimentada, científica, Claudia Sheinbaum Pardo será la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la candidata de MORENA rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Así lo decidió la militancia en el proceso interno y así lo refrendó el presidente Andrés Manuel López Obrador al entregarle el bastón de mando.





“Hoy dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación de México (…) Hay relevo generacional”, señaló el mandatario mexicano el jueves 07 de septiembre al refrendar el espíritu de este movimiento que lleva en su espíritu “no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México”. Con este bastón de mando, una tradición de los pueblos originarios, están todos los hombres y mujeres olvidados por los gobiernos neoliberales, a quienes vino a reivindicar el movimiento de la Cuarta Transformación.





Así, quedan en manos de la doctora Claudia Sheinbaum, resguardados, los valores de la izquierda, de este movimiento que del lado del corazón, está atendiendo a los más necesitados de nuestra país; de un movimiento que ha luchado como nunca en contra de la corrupción y que está combatiendo la pobreza lacerante que tanto ha dañado a los más desprotegidos.





El domingo 10, al recibir la constancia que la acredita como Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México gritó con fuerza que “¡Nuestro movimiento está más fuerte que nunca, no hay marcha atrás!” y expresó firme que no defraudará al pueblo que le ha dado esta oportunidad histórica y que se mantendrá a la altura de las circunstancias.





“Lo reitero, porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo y sé que nuestro movimiento tiene causas profundas que no podemos traicionar. Nosotros, nosotras, los que estamos aquí, dirección política de nuestro movimiento y millones de mexicanos y mexicanas que se sienten identificadas con la 4T, estamos aquí porque luchamos por causas, y porque tenemos convicciones y principios”.





Cuáles son esas causas, comentó retóricamente y enlistó: garantizar los derechos del pueblo de México: la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno, el empleo digno, el derecho a una pensión cuando se llega a una vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, en suma, que todas y todos los mexicanos puedan vivir una vida digna y plena, sin discriminación.





Ese es el espíritu de este movimiento histórico, amable lector. A eso se ha referido la doctora Sheinbaum en este momento único en la historia de nuestro país. Añadió: “Nuestras causas son la democracia, la soberanía, la libertad, el acceso a la justicia, nuestras causas son erradicar toda forma de corrupción y erradicar toda forma de discriminación, toda forma de autoritarismo, nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia, sí, nuestro movimiento tiene causas que son las causas justas del pueblo de México”.





Quienes estamos en este movimiento, como pueblo organizado, con los diversos liderazgos, sabemos que esas son las causas que nos mueven. No es el puesto, el hueso, como se dice coloquialmente, no es el aplauso, la porra, la palmada en la espalda. No, es algo más serio y profundo, es la transformación de la realidad para que los mexicanos vivan mejor. Luchamos por causas, lo ha dicho bien la doctora Sheinbaum y esas causas nos permitirán, en 2024, darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en el país.









