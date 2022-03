Lujuria guerrera

Los escándalos no cambian la costumbre. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar como se piensa es lo más difícil de todo. El presidencialismo mexicano es como el vuelo de ícaro, prodigioso hasta que sobreviene el desplome. Y de eso dan cuenta casi todos los que se han sentado en la silla del águila.

El presidencialismo mexicano ha dado cuenta de cómo a la mitad del sexenio nuestros gobernantes pierden el piso. Escuchan cantos de sirenas, les pierden las lisonjas y el incienso de tantos, se les alebresta sin remedio ese escorpión llamado vanidad.

No extraña entonces la ofuscasión de los senadores de Morena, que días atrás manifestaron, y por escrito, que la nación la encarna él. Dan ternura o pena, mas no podemos acusarlos de falsarios: su enajenación es honesta. No son los únicos, pero sí son muy representativos de ese mal.

Porque la plenitud del poder no es para siempre. Incluso los dictadores saben eso: una cosa es que perpetúan y otra que los pueblos les acompañen en su obcecación por el puesto. Nadie desea, o yo no al menos, que le vaya mal al gobierno. Si eso ocurre los que pagan los costos más altos son los ciudadanos. Creer que las cosas acabarán bien es profesar el culto a la magia.

Y ante cada deficiencia gubernamental la gente sabrá quién es el responsable. Y todo lo que hasta ahora ha gozado en popularidad le será cobrado en la caída. En el poder no está solo, hasta que estás bien solo, acompañado para siempre del repudio. México adora odiar a sus expresidentes. No todos, pero a bastantes. Desafortunadamente, en la actualidad la palabra "guerra" está de moda. Hay muchas razones para saber que atravesamos tiempos en los que se puede llegar a la conclusión de que la humanidad está exhausta. Pero de todas las guerras, como siempre, las más importantes son las propias. Son las individuales y las colectivas.

Comprendo que estemos cansados frente al espectáculo de insensibilidad social por el que atravesamos en el país. En México nada asombra porque todo es normal. Estábamos acostumbrados a seguir siempre la corriente marcada desde ese pedestal inatacable que significa la Presidencia y la figura del tlatoani. Y lo estábamos en el sentido de que con independencia de la verdad y muchas veces en contra del sentido común, lo único que de verdad importaba era hacia dónde quería dirigir los vientos de la historia el tlatoani en turno. Vivimos momentos en los que cada día y cada semana se le suben dos rayas de intensidad a la guerra civil.

Y no es una guerra, como se pretende hacer, ideológica, de modelos, de conformación o de visiones de desarrollo del país enfrentados. No lo es porque unos busquen el bienestar y la superación de la mayoría y otros traten de seguir manteniendo todos los privilegios. Estamos hablando del derecho natural de poder hablar con plenitud de razón sobre qué es mejor o cómo entiende uno que debería ser la forma de gobernar el país para el bien de todos, por lo menos bajo el ámbito legítimo de la visión de cada individuo, aunque eso lleve inevitablemente a confrontaciones de todo tipo. Usted tiene la oportunidad de leer todos los días cientos de columnas y oír muchas opiniones que insisten en lo mismo de manera reiterada. Hemos llegado a tal punto en el que hemos logrado hundir completamente en el pantano de la recriminación, la sospecha y la condena cualquier posibilidad de entendimiento pactado.

En México, hoy la palabra pacto está maldita. No se requiere. No se busca. Y aunque se articulan puestas en escena que aparentemente buscan el diálogo, no pasan de ser nada más que simulaciones con el objetivo de aparentar que seguimos siendo una democracia donde se escucha a todo el mundo.

Hemos hecho del ayer el gran asesino del presente. El ayer tiene la culpa de todos los muertos de hoy.

Muchos de los funcionarios que ahora despachan en diversas oficinas de gobierno, creen que el cargo es permanente y no reparan que algún día dejarán de serlo y entonces sus tropelías y violaciones sistemáticas al marco jurídico serán castigadas, mientras ello sucede seremos testigo de esa transgresión sistemática a las leyes. Mientras algunos gobernantes tienen la creencia que al grueso de la población se le puede engañar, manipular e inclusive mentir, observamos, en contraparte, que en redes sociales se construye otra narrativa que da cuenta del México real y del proceder de servidores públicos que solo buscan llevar agua a su molino y el bienestar de su familia en demérito de la justicia, la democracia y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales.

Por las benditas redes sociales y medios de comunicación, verbigracia, creció la indignación en el caso de los familiares políticos del fiscal Gertz Manero, a tal nivel que si no fuera por esa caja de resonancia, no se hubiera dado el milagro de que esté a punto de recobrar su libertad Alejandra Cuevas Morán.

Así, podemos citar una innumerable lista de ejemplos, en los cuales, merced a la denuncia pública, se enmendaron decisiones, corrigieron abusos de poder y se impidieron violaciones fragantes a los derechos humanos.