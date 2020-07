Luto por la desaparición de un icono

Con nostalgia y tristeza me entero en una nota de Roberto Fuentes Vivar, leída en las redes sociales, sobre la muerte de un icono de la capital mexicana, precisamente Sanborns San Ángel, que desaparece no sin pena ni gloria porque para varias generaciones de universitarios de mis tiempos ese establecimiento de los tres tecolotes nos plasmaron infinidad de recuerdos de muchos buenos y otros dramáticos momentos.

Lo recuerdo de mis años mozos, cuando mis papás nos llevaban a visitar el parque de La Bombilla, donde está el monumento al Gral. Álvaro Obregón, y que en su interior se podía ver un frasco conteniendo la mano del general conservada en formol, imagen un tanto fuerte para los infantes de la época. Hace años que no he vuelto e ignoro si aún se puede ver la mano, pero en aquel entonces era un atractivo del parque que debe su nombre a un antiquísimo restaurante de postín y de tipo campestre cuando San Ángel era parte de las orillas de la ciudad y paso de la avenida Insurgentes hacia las Fuentes Brotantes y a otro afamado restaurante de barbacoa. Esa entonces cafetería y luego tienda, nacida aparentemente en 1962, fue sitio de reunión de los estudiantes de la universidad, donde pasábamos horas estudiando con tan solo un café de muy buen sabor y aparentemente importado de nuestra región veracruzana. En sus mesas nos reuníamos elucubrando estrategias durante el movimiento del 68 y sitio de reunión de artistas como José Luis Cuevas y Gustavo Sainz, Salvador Novo y Tamayo, entre otros; diversos políticos entre los que se veía la camarilla de Carlos Salinas de Gortari, Manuel Clouthier y Diego Fernández de Cevallos; multitud de periodistas de El Universal, Esto y El Heraldo, sin faltar Andrés Manuel López Obrador en sus tiernos pinitos de priista.

Con un café, un squash de piña con fresas heladas o un banana split, nacieron y murieron centenares de amores, algunos que perduraron hasta nuestros días y que juntaban sin mezclarse a los grupos de uniforme blanco. Por otra parte los cerebritos con regla de cálculo en la bolsa y los hipiosos de filosofía y letras, y en otro horario matrimonios maduros y familias que llegaban a comer los domingos.

Lugar de baños siempre pulcros a los que ante la apuración acudíamos antes de llegar a Ciudad Universitaria. Una joya y sitio de reunión del siglo pasado que ha cerrado sus puertas al igual que el de Hospital General, punto de reunión de médicos de la zona y también del que fui muy asiduo durante mi paso por el Centro Médico Nacional y el Hospital Infantil de México, compartiendo con los médicos del Hospital General y del Instituto de Cardiología. Un réquiem para esas cafeterías que me traen tantos recuerdos y nostalgias y que lamentablemente murieron para no volver. Espero que el de los Azulejos no desaparezca también, llevándose la historia de mis amores juveniles.

Mi pena también por la partida del RP Alvarito, sacerdote tradicional de nuestra ciudad y con el que cada 4 de noviembre departíamos un grupo de amigos y tocayos, compartiendo el pan y el vino en medio de amena charla.