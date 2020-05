Mal espaldarazo a Cuitláhuac

Al "viejo régimen" con toda razón se le atribuyen prácticas cancerosas en la política: abusos, simulaciones, corrupción y cínicas declaraciones, las cuales venían o se consentían desde lo más alto del poder.

Se tapaban con la misma cobija, y esa fue razón fundamental del voto a favor de Morena, y de castigo o de enojo contra los malos gobiernos priistas y panistas, aunque no todos los políticos se hayan embarrado de lodo ni todo lo que hicieron haya sido negro.

Todos esos males ofreció desterrar el nuevo gobierno, y en casi dos años de ejercicio, muy poco se ha logrado de ese cambio, a contrapelo de la línea discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en las diarias mañaneras, donde machaca una y otra vez que vamos bien, aunque estemos mal en la pandemia y falso aplanamiento de la curva de infectados y muertos por coronavirus, peor en inseguridad, violencia, empleo, servicios médicos, feminicidios, crecimiento económico y… en casos sospechosos de corrupción, no únicamente por presumibles desvíos de recursos públicos en indiscriminadas asignaciones directas muchas veces a costos mayores a las que ofrece el mercado regular en la contratación de bienes y servicios, sino también, y sobre todo, en la incompetencia en muchos en los niveles de mando de la administración pública federal, estatal y municipal, con funcionarios que carecen de perfil y formación profesional o técnica en las áreas asignadas.

Se plantea el contexto para comentar el reciente y enésimo "espaldarazo" que otorgó el presidente de la República al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para defenderlo de las acusaciones públicas que presentó el senador Julen Rementería del Puerto por otros posibles casos de corrupción de enormes proporciones por obras millonarias sin iniciar, inconclusas, deficientes o que se asignaron a presumibles empresas fantasmas, según cotejo que personalmente hizo el legislador, sobre direcciones fiscales de éstas en una casa de interés social abandonada de una unidad habitacional del infonavit del norte de la ciudad de Veracruz, un local dedicado al lavado de autos y otro en un puesto de comida. “Que un senador cuestione al gobernador de Veracruz tiene que ver seguramente con la cuestión política-electoral”, expresó AMLO, y enseguida afirmó: “Yo le tengo toda la confianza a Cuitláhuac, gobernador de mi estado (porque) yo también soy veracruzano. Estoy muy contento con (su) trabajo, porque es una gente honesta, limpia, nada que ver con los que han habido ahí”, refiriéndose a corruptos gobernadores anteriores. Ese respaldo político no es un acierto y no puede tomarse con seriedad; en estricto apego a la ley, es necesaria una investigación que no corresponde al titular del Ejecutivo federal, sino a la la Fiscalía General del estado o Fiscalía General de la República, y a la autoridad judicial para determinar fincar responsabilidad, si la hubiera, o exonerar a quien se haya señalado de un posible delito.

Esos espaldarazos los acostumbraron durante décadas los anteriores gobiernos, quienes sólo procedían en casos de venganzas o por pragmatismo político, cuando se dejaba caer todo el peso de la ley contra algunos de ellos. ¿Qué ha cambiado? Es mala señal para los veracruzanos, quienes observan cómo se mal utiliza el dinero de sus impuestos. Por lo pronto, el mandatario veracruzano sabe que cuenta con protección desde lo más alto del poder para seguir sin cambiar, aunque eso no sea garantía de exculpación a mediano o largo plazo.

A EXAMEN ASPIRANTES A COMISIONADOS

Desde el lunes y durante el día de ayer, la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto entrevistó a los aspirantes a comisionados del IVAI, dentro del proceso de selección. De este ejercicio, análisis y determinación de la Junta de Coordinación Política conjuntamente con los grupos legislativos, resultarán las propuestas de las personas que deberá aprobar el Congreso local por mayoría calificada para ocupar esos puestos. Uno de los mejor calificados en este ejercicio fue Emilio Ortiz Medina, quien posee una amplia y reconocida trayectoria en el servicio público.

