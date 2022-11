Marcha pro-INE

El próximo domingo 13 de noviembre están anunciadas diversas marchas en varias ciudades del país para defender la democracia que representa el Instituto Nacional Electoral, ante la iniciativa del Gobierno para sustituirlo por otro cuyos consejeros serán propuestos por el Presidente y su partido. De prosperar la propuesta de López Obrador terminaría la autonomía de este instituto ciudadano, que ha logrado que en nuestro país las elecciones se realicen de manera libre, ordenada, pacífica y legal.

Las principales razones para defender al INE son los resultados electorales que todos hemos aceptado y por los cuales México ya es considerado una democracia real. Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, se terminaron los fraudes electorales y los ciudadanos, no el Gobierno, realizamos los procesos electorales con autonomía y en libertad. A lo largo de más de 30 años se han perfeccionado las reglas dando lugar al instituto actual.

La mayoría de las propuestas de reformas para que el INE sea mejor han provenido de los ciudadanos y de los diferentes actores políticos y no del Gobierno, como ahora se pretende. La democracia se ha construido desde abajo, es decir, desde la población que exige libertad, participación y mejores gobiernos.

Con el INE, antes IFE, se cuenta con una credencial electoral confiable, se vigilan y realizan campañas más equitativas, se sortean y capacitan a ciudadanos de todos los partidos para ser funcionarios de casilla, se cuentan bien los votos, se conocen los resultados de manera inmediata y se ha logrado que se les reconozcan sus triunfos a partidos y candidatos.

¿Para qué destruir una de las mejores instituciones electorales de México y el mundo si funciona bien? Todo indica que el Gobierno y su partido quieren regresar a México a los tiempos en que el PRI ganaba todas las elecciones.

Muchos jóvenes no saben qué es el “carro completo”: Cuando AMLO militaba en el Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría de Gobernación, mediante “Comisiones”, organizaba los procesos electorales. Desde los representantes de casilla hasta los integrantes de dichas comisiones eran fundamentalmente empleados del llamado PRI-Gobierno. Se trataba de una red de complicidades que hacía ganar siempre a los candidatos “oficiales”. Para lograr lo anterior, se entregaban a los ciudadanos credenciales de cartón sin fotografía, por lo que era imposible reconocer a los electores, los padrones no estaban actualizados y hasta los muertos votaban, cuando cerraban las casillas a las seis de la tarde los empleados del Gobierno (presidente, secretarios y escrutadores) rellenaban las urnas con boletas marcadas a favor de su partido (obviamente el del Gobierno) y los representantes de los partidos opositores eran expulsados de las casillas y no tenían ni recursos para pagar abogados y defenderse ante el fraude sistemático.

En síntesis, “el carro completo” significaba que el partido del Gobierno ganaba todos los senadores, diputados, ayuntamientos, gubernaturas y la Presidencia de la República. Su maquinaria electoral estaba integrada por el propio Presidente, los gobernadores y todos los servidores públicos que hacían campaña, desviaban recursos en favor de sus candidatos, organizaban las elecciones y contaban los votos de forma tramposa.

Los fraudes se acabaron gracias a las reformas electorales que dieron vida al IFE-INE. Hoy las elecciones están en manos neutrales de millones de ciudadanos que nos encargamos de hacer real la democracia en nuestro México, lo que ha permitido la pluralidad y que ganen partidos, como el PAN o Morena, la propia Presidencia de la República. Sin el INE no hubiera sido posible la victoria de AMLO ni la alternancia en el poder durante las últimas tres décadas. Todos hemos sido testigos que en los estados y municipios ganan o pierden los distintos partidos y coaliciones. No permitamos que México retroceda más de treinta años, marchemos para defender al INE.

