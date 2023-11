MaribelEscucha porque tus causas me mueven

Querido Veracruz, reconozco que la lealtad hacia Veracruz se manifiesta a través de la capacidad y eficacia en el desempeño de los cargos públicos. Al promover esta perspectiva, estamos forjando un Veracruz donde la integridad y el profesionalismo son valores fundamentales, allanando el camino hacia un futuro más equitativo y justo para todos los veracruzanos.

Como tu representante en el Congreso local por Movimiento Ciudadano, me da una gran satisfacción compartir con ustedes un resumen de mis actividades legislativas durante mi segundo año en el cargo. Bajo el lema #MaribelEscucha, mi objetivo ha sido mantener una comunicación abierta y transparente con todos ustedes, así como rendir cuentas de mi desempeño como diputada local por Veracruz.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi instituto político, en particular a mi coordinador y líder nacional, el senador Dante Delgado Rannauro, por la confianza depositada en mí. Gracias por permitir construir con libertad una agenda legislativa feminista, progresista, vanguardista, ecológica que coloque en el centro las necesidades y aspiraciones de las y los veracruzanos.

Durante este período he trabajado incansablemente en la presentación de 30 iniciativas, 13 Anteproyectos de Punto de Acuerdo y 7 pronunciamientos, todos ellos desde la máxima tribuna de Veracruz, en representación de sus intereses y preocupaciones. Irrumpir el espacio público para representar y poner sobre la mesa del debate público todos aquellos temas que son de interés ciudadano, por ello estas son algunas acciones legislativas en las que me he enfocado, temas críticos para nuestro estado, destacando algunos temas como:

1. La creación de una Fiscalía especializada en delitos contra la mujer, para garantizar la atención y justicia adecuada a las víctimas de violencia de género. Iniciativa a la que se adhirieron todas las fuerzas políticas en Veracruz.

2. Promover la adopción de la iniciativa "3 de 3" contra la violencia, una herramienta crucial para prevenir y combatir la corrupción en la administración pública.

3. Fomentar la lactancia extendida y licencias de paternidad extendida, con el objetivo de apoyar a las madres y padres en la crianza de sus hijos.

4. Mejorar la movilidad segura para todos nuestros ciudadanos, impulsando proyectos y políticas que garanticen desplazamientos seguros y eficientes en nuestras ciudades.

5. Luchar por la igualdad salarial, abogando por políticas que eliminen la brecha salarial de género y promuevan la equidad en el lugar de trabajo.

6. Garantizar vacaciones dignas para los trabajadores, para que todos puedan disfrutar de un merecido descanso y tiempo de calidad con sus seres queridos.

7. Abogar por la desconexión digital en el ámbito laboral, promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal.

8. El registro de obligaciones alimentarias y acosadores sexuales, para proteger a las víctimas y garantizar la justicia.

9. El fortalecimiento de los Institutos Municipales de las Mujeres, con una legislación que les permita contar con una estructura adecuada.

10. El impulso del uso de captación pluvial como una medida sostenible para abordar la escasez de agua.

11. He propuesto una ley que prohíbe el uso de pesticidas tóxicos en el estado de Veracruz para preservar la vida de las abejas, porque sin abejas, no hay vida.

12. Establecer como requisito de trámite la constancia de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en el Estado de Veracruz para tramites de licencias, venta de bienes inmuebles y para contraer matrimonio en el Registro Civil.

13. Dignificar a la mujer policía con la propuesta del reconocimiento del premio a la mujer policía.

14. Apoyo a las y los periodistas para garantizarles seguridad en el ejercicio de su profesión.

15. La iniciativa de "Menstruación Digna" aboga por la gratuidad de productos de higiene menstrual para sectores vulnerables en nuestra sociedad, como mujeres privadas de libertad, mujeres de comunidades indígenas y aquellas con recursos limitados. Además, busca abordar este tema desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, en el estado de Veracruz.

Mi desempeño legislativo ha sido igualmente un esfuerzo constante por alinear nuestras leyes locales con las reformas legislativas nacionales, Trabajos de armonización de Reformas constitucionales como la Ley de Movilidad y seguridad vial, Ley de protección de las niñas niños y adolescentes, Lineamientos del DIF Nacional para coordinar los trabajos interinstitucionales y nutrir el Registro de Obligaciones Alimentarias a nivel Nacional, por lo que he colaborado con destacados colegios y Barras de abogados y sociedad civil en trabajar en ese sentido, por lo que se ha hecho una propuesta integral en la que se ha otorgado al Poder Judicial la facultad de llevar a cabo el registro en el estado, estableciendo términos claros para su actualización.

Estos avances, respaldados por el dictamen del Senado y los lineamientos del DIF Nacional, enfocan en la responsabilidad y transparencia en las obligaciones alimentarias. La colaboración interinstitucional es esencial para este objetivo, asegurando que aquellos que incumplen sean responsabilizados adecuadamente.

Mi agradecimiento a todas las instituciones involucradas, y mi compromiso de continuar coordinando estos esfuerzos para un Veracruz más equitativo y justo. Estas iniciativas y acciones como conversatorios, mesas de trabajo, foros, donde en conjunto con destacados ponentes y especialistas he tenido el gusto de capacitar a más de mil personas, han sido el resultado de escuchar atentamente a la ciudadanía, de estar en constante movimiento y de mantener un diálogo cercano con diversos sectores de la población, quienes han sido muy generosos conmigo en manifestarme sus preocupaciones y a través de este ejercicio, a través de estas acciones legislativas busca construir un Veracruz más igualitario y justo para todos.

Nada de esto sería posible sin el apoyo de las personas que han confiado en mí para llevar sus voces, causas y luchas al Congreso Local. Seguiré trabajando con dedicación y compromiso para cumplir con la responsabilidad que me han otorgado como su diputada. A todas y todos ellos muchas gracias. Estoy firmemente convencida de que la política implica construir acuerdos y lograr consensos. Por eso, he basado mi labor legislativa en impulsar y fortalecer la cultura de paz.

No podemos seguir fomentando la confrontación, el divisionismo, la falta de dialogo entre las y los veracruzanos. De lo que se trata es en trabajar en favor de la gente, para que podamos recuperar la sonrisa y la alegría de nuestra sociedad para que se traduzca en un mejor desarrollo y calidad de vida. Mi sentir es con las causas, por ello seguiré siendo la voz fuerte y efectiva en el Congreso de Veracruz de las mujeres, de hombres, de las y los jóvenes, para que nadie se quede atrás, luchando incansablemente por un estado en el que la igualdad y la justicia sean la norma. Juntos, continuemos edificando un mejor Veracruz.

*Diputada local. MC