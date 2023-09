Marisol, Érika y Saraí, de Tepaxapa a Ecuador

En mi infancia solo tuve acceso a los libros de Lecturas de la primaria y uno que otro de los Libros del Rincón. Me sabía las historias de memoria de tanto leerlas y releerlas. Después vino la música. En la biblioteca municipal había fonoteca. Así que comencé escuchando, sin saberlo, a los grandes clásicos: Beethoven, Mozart, Vivaldi; y música tradicional del estado y del resto de país.

La primera vez que fui a un cine tenía 14 años. Fui a un museo casi a los 16. Mi primera obra de teatro, a los 18. El grueso de mi conocimiento artístico-cultural fue a partir de esa edad, es decir, tardío.

Pero los libros siempre me han acompañado. Toda la vida he sido lectora, y qué importante para aquella niña de comunidad, que caminaba a su escuela entre calles polvorientas y semi pavimentadas, descubrir historias, imaginar otros mundos, otros espacios a los que nunca había ido y, tal vez, jamás lo haga.

Érase una vez una niña que, si bien le iba, desayunaba un café negro con galletas de animalitos antes de ir a la escuela. Érase una vez una niña que, pese a las carencias económicas, la violencia y la falta de oportunidades fue poco a poco despuntando, casi que, de forma improbable, hasta llegar a ser escritora y periodista, y, mal que bien, un ser humano que pretende servir a otros de corazón.

Alguna vez se ha preguntado, Lector, ¿cómo sería su vida de haber podido tener aquella oportunidad negada?, ¿qué adulto sería de haber tenido una mejor infancia, una mejor adolescencia?, ¿qué sería de todas esas infancias que sobreviven y se sobreponen a su entorno?

Pienso ahora en Marisol, Erika y Saraí, tres alumnas de una telesecundaria en Tepaxapa, una comunidad nahuahablante, allá, perdida en la zona de las Altas Montañas de Veracruz. Ellas fueron seleccionadas para participar en la III Cumbre Mundial de Jóvenes por la Educación, ni más ni menos que en Tena, Ecuador, para el 11, 12 y 13 de octubre. Irán representando al estado, al país, pero sobre todo a su pequeña comunidad indígena.

Pienso en su emoción por el viaje, salir de su localidad, viajar más allá del camino que conocen de memoria. Seguir hacia carreteras larguísimas, paisajes extraños, autobuses, llegar al enorme aeropuerto, la emoción de subir a un avión. Yo sólo he subido dos veces, a los veinte años, y jamás he salido del país, vaya, ni pasaporte tengo, pero ellas tienen 14 años, tal vez nunca o pocas veces han salido de su comunidad y, sin embargo, extenderán su pasaporte, su boleto de avión y abordarán para salir del país y se pararán en un foro frente a cientos de jóvenes de otras partes del mundo a narrar el tipo de educación que se da en su escuelita de la sierra. Esa, a la que casi no llegan recursos; esa, que tiene los baños fracturados; esa, que no tiene cancha techada; esa, a la que le urge un muro de contención; esa, que tiene partes sin piso y cuando llueve es un lodazal; esa, que es ignorada por las autoridades pero que persiste, y lucha y se reinventa para ofrecer, a cerca de cien alumnos, la oportunidad de aprender algo más allá de los libros, algo basado en su entorno, en sus necesidades, en su realidad, sin olvidar la esperanza, sin olvidar la sorpresa, sin olvidar el futuro.

Desde hace un par de años conozco Tepaxapa y he ido varias veces ya a aquella escuelita; conozco sus espacios, el espíritu de lo que se gesta: comunalidad, autogestión, solidaridad, respeto, ternura, libertad…He tenido la oportunidad de escuchar a las y los estudiantes, compartir saberes, saber sus historias, lo que sortean.

Así que pienso en Marisol, Erika y Saraí, en lo trabajoso de reunir para los gastos de ese viaje que debe parecer un sueño cuando en el día a día se batalla para cubrir lo elemental. Y falta ver si necesitarán alguna muda de ropa, una chamarra, zapatos. Yo siempre pienso en zapatos porque muchas veces solo tuve los de la escuela, y cuando salía de paseo había que bolearlos muy bien para que dieran “el gatazo”. A eso nos obliga la indolencia en este país, a vivir dando “el gatazo”, a esforzarse de más, a priorizar la supervivencia por sobre los sueños, a prácticamente mendigar apoyo del gobierno, que, de todas formas, nunca llega o llega escatimado y sobre valorado.

Sin embargo, nosotros, los de a pie, algo podemos hacer. Toda gotita, por pequeña que parezca, va al cántaro. Para sumarse a la colecta a favor del viaje de las estudiantes nos comparten la cuenta: Banco Azteca 52 63 5401 2007 1325, a nombre de la profesora Mariana Martínez Viveros. Más informes y toda la historia en el Facebook de la escuela: @Telesecundaria Tepaxapa.

csanchez@diariodexalapa.com.mx