Más claro…

Hay mucha especulación, pero la ley es la misma para todos

El lunes desde las 9 de la mañana comenzó a circular la versión de que había sido detenido el ex fiscal del Estado de Veracruz, Jorge “N”, situación que algunos desmentían en tanto que otros lo aseguraban. Ese fue prácticamente el inicio mediático y político de la semana.

La clase política tuvo diversas reacciones, porque el grupo del PAN casi de inmediato emitió su posicionamiento y una fotografía tomada en la sede del Comité Directivo Estatal de ese partido, donde exigían a las autoridades estatales un trato justo y apegado a Derecho, las leyes y los Tratados Internacionales.

En tanto que el ex gobernador Flavino Ríos Alvarado envió un tuitter en que se leía el siguiente mensaje: “Al que actúa mal, siempre le va mal, quiero ver si Winckler mantendrá la sonrisa en las audiencias en Pacho Viejo, como cuando fabricaba delitos, para congraciarse con su jefe, otro delincuente, el Karma siempre los alcanza, reconozco el trabajo de la Fiscalía”.

Mientras que el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras escribió en su cuenta de Tuitter: "Justicia divina, no hay plazo que no se cumpla. Con la vara que midas serás medido". Estos dos ex funcionarios estuvieron detenidos en Pacho Viejo siendo el fiscal Jorge “N”, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

El ex fiscal Jorge “N” había sido denunciado y existía una orden de aprehensión que finalmente se hizo efectiva, con la intervención de agentes federales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por dos días consecutivos las redes sociales fueron invadidas de esa información con distintos enfoques, pero el escándalo fue mayúsculo porque la noticia fue nacional.

Se entiende que no se trata de cualquier personaje, ya que fue uno de los hombres más allegados al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y eso provocó más opiniones encontradas.

En tanto que unos se desgarran las vestiduras, otros celebran la detención del abogado de la familia Yunes pero el pueblo que vive alejado de esos enredos continúa con su vida normal, trabajando y tal vez de refilón, escuchando en la radio esas escandalosas noticias.

Todos los días hay detenciones de delincuentes, todos los días se cumplen esas órdenes de aprensión, entonces se trata de un proceso normal, apegado a las leyes y así vemos que se ha venido cumpliendo en esta ocasión ese caso.

Volveremos a leer aquella máxima que dice: “dura lex, sed lex”, la ley es dura pero es la ley, es decir, la ley es la misma para todos y por lo tanto beneficiosa para la sociedad, caiga quien caiga. Más claro ni el agua.