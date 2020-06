Más compromiso, gobernador

Buen día, apreciado lector. Insisto, que se recuerde ningún gobernador ha sido tan reconocido públicamente ante todo el país y tantas veces por su honestidad, sólo por eso vale hasta ahora muchísimo porque además lo hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Eso es bueno, pero reitero, lo malo es que las palabras se las lleva el viento. Al final son los papelitos los que hablan y cuando se haga el recuento de sus buenas o malas obras, del comportamiento de sus colaboradores, de si de ahí surgieron o no nuevos ricos que vivan en nuevos y lujosos fraccionamientos, cuando se haga la fiscalización general de su gobierno, entonces los repetidos elogios, como el último del pasado viernes, serán valorados.

Ese día, en respuesta a los cuestionamientos de la reportera de un medio de comunicación del puerto de Veracruz sobre Karime Macías, Duarte y la corrupción, López Obrador dijo:

“En el caso de Veracruz se usó mucho este asunto y era realmente lamentable que se iba un gobernador corrupto y llegaba otro igual o peor. Es hasta ahora que Veracruz tiene un gobernador, después de bastante tiempo, honesto, porque los anteriores daban miedo, no se podía uno acercar a ellos porque se corría el riesgo de perder la cartera, pero eso no se decía…”.

Y agregó: “Ahora es distinto, a lo mejor Cuitláhuac no tiene el mismo apoyo de los medios, porque ya la política es cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad, pero que Cuitláhuac está trabajando bien y que es honesto, no tengo duda; nada que ver con los otros, nada más es cosa de ver bienes”.

Recordó entonces que “hay cuestiones que no se pueden ocultar, una de ellas es el dinero”. Hizo más alusiones a exgobernadores para concluir: “Por eso digo, estoy absolutamente seguro que el gobernador de mi estado, de Veracruz, es un hombre honesto y con convicciones, y lo hago aquí para que se transmita el mensaje y ojalá nos escuchen, porque ya me imagino cómo lo traen, lo deben estar atacando un día sí y el otro también”.

Pues ahí está el mensaje, más compromiso don Cuitláhuac. A trabajar en serio, a cumplir promesas de campaña, a convencer, a ganar simpatías con hechos.

DE OTRAS COSAS. Gracias Jorge Arturo Rodríguez, por mezclarme entre los Tiliches y Cachivaches en tu siempre leidísima Tierra de Babel. Que haya paz y armonía en su hogar, apreciado lector. Cuidemos el agua y las plantas.

