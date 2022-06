Más inflación, más pobreza

La inflación volvió a romper récord en el país y esto solo significa más crisis para los bolsillos de todas las familias mexicanas, esta situación parece no parar, y cada día continúa con su nivel ascendente donde ataca a la canasta básica y encarece los productos más indispensables de los hogares, como el pan, tortilla, electricidad y gas natural.

De acuerdo a los recientes datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la primera quincena de junio la inflación alcanzó su mayor nivel en más de 21 años, el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció un 0.49 por ciento respecto a la quincena anterior, y entre los bienes y servicios que reportaron las mayores alzas destacó el grupo de alimentos que integran la canasta básica.

Hoy el país registra una tasa anual, igual o peor que la que se vivió hace dos décadas, y Morena no entiende que no depende de buenas intenciones, y la responsabilidad no solo es de Banxico, sino también el gobierno federal, en no seguir frenando el crecimiento, al contrario, debe de crear las condiciones en conjunto con la iniciativa privada, atraer inversiones y con ello generar una estabilidad financiera.

Es urgente una estrategia que no afecte a los más pobres, de dejar de despilfarrar dinero en obras inviables, la inflación cada día nos está costando y mucho, porque en este sexenio tanto la pobreza moderada como la extrema han aumentado con respecto a 2018.

Esto también es el fracaso de la política social que ha impulsado erróneamente este gobierno, y pese al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual se hizo para contener el incremento en el nivel de precios en los artículos de primera necesidad, eso no se ha reflejado en los bolsillos de las familias.

La inflación sigue golpeando en las carteras y los bolsillos de todos los mexicanos, las amas de casa cada día que salen por pan, papa, tómate o piden gas a sus domicilios ven como pagan más y obtienen menos productos.

Los expertos señalan que la inflación en el país está por las nubes, y hay una cercana y grande posibilidad que cerremos el año con una inflación del 8 por ciento, y esto se traducirá en más gastos, más deudas y sobre todo, más familias pobres.

A la fecha, los datos del Inegi reflejan que los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas y CDMX, es donde la inflación se ha palpado más en los bolsillos de las familias, y en Veracruz ya vamos por el mismo rumbo.

¿Qué les espera a las familias pequeñas y numerosas que tienen ingresos muy bajos? Si cada día el incremento a los alimentos es demoledor, el gobierno federal y estatal no deben esperar a que cientos de mexicanos y veracruzanos lleguen a un día que no tengan para comprar ni un kilo de tortillas.

Por un momento deben olvidar sus banalidades y dejar de sacrificar el gasto público con tal de quedar bien con los votantes más difíciles de convencer en las urnas, y comenzar por pensar en los millones de pobres que hay y sin desearlo, por los que sumará a la gran cifra de pobres que ha creado.

(*) Coordinador de los senadores del PAN