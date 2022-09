Xalapa se estremece con el terrible e indignante feminicidio de la profesora Elizabeth, subdirectora de la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, el pasado miércoles; dos sicarios y feminicidas la privaron de la vida frente a su nieto de 7 años edad, a quien hirieron de un balazo en una pierna.





Alumnos y padres de familia expresaron ¡mataron a mi maestra! ¡Le dieron un balazo a mi compañero! El miedo y llanto se apoderó de los maestros, vecinos, padres de familia y alumnos. Hoy ya no está aquella maestra que me enseñó mis primeras letras, descanse en paz.





Qué pudo pasar para que una profesora sea atacada de esa manera, con más de tres décadas de ejercer la docencia, con una trayectoria intachable y proveniente de una familia veracruzana de profesores con prestigio de trabajo y honestidad.





Exijo de manera categórica que se le llame como lo que es, feminicidio, así lo ordena el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género. Bajo el mismo tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la muerte de Mariana Lima Buendía, estableció varios puntos y uno de ellos es que en caso de muerte de una mujer hay que verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originaron la muerte violenta y se seguirá investigando como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario.





De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer semestre del año en México se contabilizaron 493 feminicidios; no pintó positivo para las mujeres, ya que los dos primeros meses se registraron 13 feminicidios. En Veracruz suman ya 48 feminicidios, según (OUV) las feministas y victimas indirectas arrojan otros datos mayores.





La información de medios de comunicación y redes sociales circula un video de los hechos ocurridos: siendo las 7:20 am, la profesora descendió de su auto por el lado derecho con una mochila de estudiante, por el lado izquierdo, un alumno con el uniforme de la escuela Adolfo Ruiz Cortines, hoy sabemos que era su nieto, ella caminó hacia la parte trasera de su automóvil, abrió su cajuela, vestía un pantalón de mezclilla, tenis y blusa blanca y suéter oscuro, se queda parada, observa hacia el frente de ella y se ve pasar una motocicleta con dos tipos, se paran junto a ella y uno de los sicarios le dispara en varias ocasiones directamente a la cabeza, ella estaba de espaldas, la profesora se ve caer y el niño corre.





El cuerpo ya sin vida de la profesora quedó tirado en el asfalto, a un metro de la puerta de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, lugar de trabajo de la docente.





Las autoridades declararon que se activó el código rojo de búsqueda de los feminicidas y hasta el momento no hay detenidos.





Esto es lo mismo de siempre, autoridades, existen cámaras de la SSP, asimismo de los vecinos; los feminicidas se conducían en una moto la cual llevaba placa, tienen ya que tener en su investigación la ruta de seguimiento de movilidad de la motocicleta, no volaron, tampoco se los tragó la tierra, no se pueden desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué está pasando?





Ya no es suficiente que salgan a decir que no habrá impunidad, ya hay indicios de los responsables, habrá justicia, coordinamos esfuerzos. Señores, esto es terrible “están matando a las mujeres veracruzanas y no pasa nada”, necesitamos acciones prontas para salvaguardar la vida de las mujeres. Necesitamos vivir sin miedo.





Porque la sola palabra de feminicidio duele, da miedo ser mujer en México, porque nacer mujer es un delito en Veracruz.





