¿Matraquero o gobernador?

No les digo, estimados lectores de Diario de Xalapa: uno que piensa que los morenistas ya no nos pueden sorprender con algún otro escándalo en la siguiente semana y, ¡zas!, allí surge otro, u otros, en cascada, porque nos salieron muy buenos para dar de qué escribir, y de qué hablar de sus acciones.



Nos dan no solo un tema para comentarlo con ustedes, sino varios, y aquí está la muestra:



Primero: Que la corcholata llamada Marcelo Ebrard Casaubón ya le mandó a decir al gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez que determine bien qué va a hacer de inmediato, si matraquero de la jefa de gobierno de la ciudad de México, o gobernador de Veracruz, porque ambas cosas no pueden suceder, y menos ahora, que ya le entraron los nervios a don Andrés Manuel López Obrador al observar los pleitos que se traen entre sus presidenciables, que amenazan con desbordar el río y poner en peligro sus sueños de convertirse en el Plutarco Elías Calles del siglo XXI.



O bien renuncia a la gubernatura y le coordina la precampaña a doña Claudia Sheinbaum, para dejar de desviar recursos públicos de los veracruzanos en andarla promocionado, o se dedica a medio gobernar, como lo viene haciendo desde que tomó posesión como ejecutivo local; pero no ambas cosas, y más hoy que el presidente amedrentó a sus gobernadores de la 4T, al advertirles que si usan el dinero de los impuestos para hacer campaña por las corcholatas, están cayendo en la ilegalidad y pueden ir a la cárcel, le dijo el buen Marcelo.



Desde luego que esta advertencia lleva copia para el secretario de gobierno Éric Cisneros, que anda placeando todos los fines de semana en el Estado de México, con alcaldes de los municipios de Papantla, Pánuco y El Higo, haciendo campaña por Delfina Gómez, su compañera cuatroteísta, con vehículos oficiales y con dinero de los impuestos de los veracruzanos, situaciones ambas que son delitos electorales, y como tal deben ser sancionados tanto por las autoridades electorales, como judiciales.



Segundo: El nuevo acto de presunta corrupción del general secretario de la Defensa Nacional, con su nuevo departamento de superlujo, ubicado en el municipio de Huixquilucan del Estado de México, que no lo tiene ni Obama, valuado en más de 30 millones de pesos, pero que fue adquirido a la empresa Protective Materials Technolggy S.A. de C.V. por la cantidad de 9 millones de pesos, pero que la misma se ha hecho “merecedora” de contratos con la Sedena por más de 318 millones de pesos para el abastecimiento de placas balísticas en el pasado año.



Este nuevo “affaire” del secretario de la Defensa se conoce, cuando aún no aclara sus viajes de lujo por el mundo no solo de él, sino de su familia, y que ante éstos el presidente de la república solo ha dicho que “si son ciertos, y que cual es el problema”, olvidándose de su famoso pañuelito blanco, cuando lo blandía en las mañaneras como sinónimo de que en México ya había acabado con la corrupción. Estoy seguro de que los escándalos de esta semana quedarán rebasados para la que viene, porque parece ser que todos los jefes morenistas, sus funcionarios y dirigentes, van jugando ganadillas para ver quién de ellos comete más violaciones al marco legal, ya sea en sus afanes de perpetuarse en el poder público, o de enriquecimiento personal y familiar, porque a decir de ellos, son distintos a los que sucedieron en los cargos, y si, vaya que son distintos porque los superaron.



