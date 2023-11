Máximo histórico en creación de empleos

La productividad, la fuerza de trabajo, el esfuerzo de los mexicanos y veracruzanos, los hombres y mujeres de nuestro pueblo, se ha venido fortaleciendo con la consolidación de la Cuarta Transformación en el país. Los datos más recientes que ha revelado el Instituto Mexicano del Seguro Social muestran que con la apertura de 173 mil 257 nuevos puestos de trabajo en octubre, México alcanzó un nuevo máximo histórico de creación de empleos.

Esta gran noticia, que tocó al cierre de su mañanera del pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador y que replicó en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no es buena noticia para los agoreros del desastre, para los neoliberales que no quieren reconocer los logros de los gobiernos de la 4T.

Ellos y sus voceros, quieren que al pueblo le vaya mal, que el desastre que ellos iniciaron, continúe, que el gran barco llamado México no salga adelante sino que se hunda. Están muy equivocados.

Sí. Al 31 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una afiliación de 22 millones 302 mil 690 puestos de trabajo. “Esta es la cifra máxima desde que se tenga registro”, señaló el Jefe de las instituciones del país al cierre de esa mañanera.

“El incremento mensual del empleo en octubre de este año es de 173 mil 257 puestos. Con esta cifra, el incremento durante 2023, es decir, enero-octubre de este año, es de 929 mil 794 puestos’, casi un millón de nuevos empleos y todavía no termina el año.

O sea, sí vamos posiblemente a pasar, aun cuando en diciembre se baja porque todavía sigue la maña de quitar o despedir temporalmente a trabajadores para no pagarles aguinaldo; pero ojalá y ya, eso ya deje de pasar. ‘Entre octubre del 2022 y octubre del 2023, se crearon 685 mil 364 empleos, lo que equivale a una tasa anual de 3.2 por ciento’. O sea, vamos bien; estamos bien y de buenas”, expuso enfático el presidente López Obrador.

A pesar de los efectos desastrosos de la pandemia del COVID-19, el Banco Mundial ha reconocido que la economía mexicana creció 3.1% en 2022, tras un repunte de 4.7% en 2021 después de una caída de 8.0% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Así, la economía recuperó los niveles de empleo y de Producto Interno Bruto (PIB) previos a la pandemia. El marco macroeconómico estable de México, el dinamismo de Estados Unidos y la sólida base manufacturera respaldarán el crecimiento económico, dijo el organismo mundial.

En México, las políticas sociales, la estrategia de atender a quienes menos tienen, de mantener un clima de paz social, ha permitido este crecimiento económico sostenido y estos índices de mejora en el campo laboral, lo que se traduce en bienestar para mexicanos y veracruzanos.

¡Siguen los esfuerzos por la seguridad en Veracruz!

En este nuevo encargo que me ha confiado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez he tenido oportunidad de participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y he visto el gran esfuerzo que ha realizado la administración estatal para garantizar la paz y tranquilidad de los veracruzanos.

En esta mesa participan representantes de la Marina-Armada de México, del Ejército y Guardia Nacional; fiscalías generales de la República y del Estado; servidores públicos federales y estatales. Aquí, todos los días el Gobierno estatal refuerza y consolida las estrategias de seguridad y protección ciudadana en Veracruz, con el objetivo de mantener y garantizar la gobernabilidad de la entidad.

Servimos a veracruzanos y a migrantes

A través de la Dirección de Atención de Migrantes, desde la Subsecretaría de Gobierno respaldamos e impulsamos la Tercera Feria del Pasaporte Norteamericano. Si eres nacido en Estados Unidos, pero actualmente radican en Veracruz, este programa es para ti. Para mayores informes comunícate al Departamento de Enlace y Proyectos en Materia Migratoria a los teléfonos (228) 812 2643 u 820 3319 extensión 110.





