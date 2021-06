MC, el partido que más creció en México

Concluidos los cómputos en los 300 distritos electorales federales del país, con los números y estadísticas que da a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), solo hay dos partidos políticos que crecieron nacionalmente: Movimiento Ciudadano y el partido meretriz, el Verde.

Desde luego que existe una enorme distancia entre uno y otro. Mientras el partido naranja creció 45.4 por ciento, al pasar de 2 millones 373 mil 165 votos, en 2018, a 3 millones 449 mil 982 sufragios el pasado 6 de junio >1 millón 76 mil 817 sufragios más<, el Verde solo aumentó un 2.1% al conseguir 2 millones 670 mil 997 votos, contra 2 millones 615 mil 729 que obtuvo en 2018 (55 mil 268 votos más).

Todos los demás partidos políticos nacionales perdieron votos y, en consecuencia, apoyo popular; mientras que los tres que tenían registro condicionado, como el Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (de Elba Esther Gordillo) y Fuerza por México, del amigo del presidente López Obrador, Pedro Haces Barba, al no alcanzar el 3% que exige la ley electoral lo pierden y no podrán volver a participar, por lo menos en seis años, con ese mismo nombre.

Veamos, los números que no mienten, porque desde la noche de la elección hasta la fecha, todos los partidos políticos se dicen ganadores y algunos hasta acuñan la frase que andan felices-felices, pero viendo las estadísticas que el INE consigna, uno se explica por qué hay caras largas en Palacio Nacional y en donde despacha Claudia Sheinbaum, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y más porque AMLO está despidiendo gente tanto del gabinete legal como de sus principales operadores políticos, esos que tenían a cargo los programas sociales que detonan votos.

Analicemos los partidos que perdieron respaldo popular en México en estas elecciones (votos), empezando por el que más lo hizo: el partido de la Revolución Democrática (PRD), que decreció 36.9% al solo conseguir 1 millón 792 mil 700 votos, contra los 2 millones 373 mil 165 que obtuvo en las elecciones de 2018, y así rasguñar su registro nacional con 3.6%.

Le sigue MORENA, que se desplomó 18.1% al perder en estos tres años 3 millones 714 mil 606 votos, pues de 20 millones 474 mil 523 sufragios obtenidos en 2018, ahora solo consiguió 16 millones 759 mil 917 (he ahí la explicación de los despidos que está realizando el presidente de la República), perdiendo además, y es lo más lastimoso, la mayoría calificada en la Cámara baja del Congreso de la Unión >junto con sus partidos satélites<, y más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México (su otrora bastión).

El Partido del Trabajo se redujo 17.5%, dado que perdió 339 mil 264 votos. En las elecciones de 2018 consiguió 1 millón 934 mil 92 votos, y en las del 6 de junio solo obtuvo 1 millón 599 mil 828 sufragios, manteniendo su registro nacional de milagro, con el 3.2%.

El Partido (de) Acción Nacional (PAN) cae también 9.4% al pasar su votación que consiguió en 2018 de 9 millones 898 mil 840 votos, a 8 millones 969 mil 288 (perdió 929 mil 552 sufragios). Y por último el PRI, es el partido que menos cae -5.2% pero sigue perdiendo adeptos, ya que en 2018 obtuvo 9 millones 197 mil 913 sufragios y el pasado 6 de junio solo consiguió 8 millones 715 mil 899 votos (482 mil 14 menos).

Como observamos, las campanas a vuelo que han repiqueteado todos los dirigentes nacionales de los partidos políticos en México >excepción, luego entonces, de Movimiento Ciudadano y el Verde< después de las elecciones pasadas, arguyendo buenos resultados, son solo fintas que mandan primero a sus correligionarios para inyectarles entusiasmo, tratando de retener a muchos de sus cuadros para que no emigren a los institutos políticos que están creciendo (principalmente aquellos sin ideología ni principios), y segundo, a la sociedad nacional, para que no los vean como una fuerza que va en caída libre, perdiendo elección tras elección simpatizantes y adeptos, y no los apoyen ya para el 2024 como alternativa política-electoral.

