“Me gritaron negra”

Este 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Aunque mucho se habla de la tercera raíz de México, la fecha pasa desapercibida para la población en general, tal vez en un acto de desprecio hacia todo aquello que escape a la blanquitud, de la cual, por cierto, nuestro tono de piel está más lejos de lo que queremos aceptar.





Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la población afrodescendiente en América Latina es de 134 millones de personas, lo que representa un 21 por ciento de la población total de la región.





De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en nuestro país dos de cada cien habitantes se consideran afrodescendientes. Con ello tenemos que 2 millones 576 mil 213 personas se reconocen como afromexicanas, lo que representa el 2 por ciento de la población total del país. Cabe destacar que 1 millón 297 mil 617 son mujeres. De acuerdo con este censo, el 6.2 por ciento de las afromexicanas de 15 años y más no sabían leer ni escribir.





Solo por debajo de Guerrero y Estado de México, Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con población que se reconoce como afrodescendiente con un total de 215 mil 435 personas. El 51.4 por ciento son mujeres. En su totalidad, constituyen el 2.7 por ciento de la población total de la entidad. Entre los cien municipios mencionados por Inegi que en el ámbito nacional cuentan con más población que se considera afromexicana o afrodescendiente, figuran Veracruz, Xalapa, Tamiahua, Boca del Río y Coatzacoalcos.





Más allá de estos números, poco sabemos de las condiciones particulares que vive esta población en nuestra entidad. Concretamente, me pregunto cómo se encarnan las violencias en los cuerpos de las mujeres afrodescendientes de Veracruz. Por ejemplo, quienes documentamos los feminicidios no tomamos en cuenta aspectos importantísimos vinculados al racismo, pobreza y vulnerabilidad. En un acto de racismo académico y analítico no desagregamos a la violencia feminicida retomando la condición étnico racial.





Y qué decir de la forma en que es aplicada la política pública y los mecanismos para garantizar la vida y los derechos humanos de las mujeres. Las habitantes de los pueblos originarios y afrodescendientes son mencionadas sin tomar en cuenta sus especificidades.





¿Qué decir de la política pública y la promoción personal que utiliza a las poblaciones afroveracruzanas pero que en los hechos las caricaturiza en espectaculares donde aparecen con cadenas? La Asamblea General de la ONU mediante la resolución 68/237 proclamó el 2015-2024 como el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, pero está claro que hay prácticas que agregan más racismo a los acuerdos internacionales.





“Me gritaron negra” es un poema de Victoria Santa Cruz Gamarra, afroperuana que reflexiona sobre la manera en se ha introyectado desprecio por el color de piel propio. Es un poema hermoso porque remonta hacia la reivindicación y el orgullo. Justo esa es la postura que muchas mujeres del país y de Veracruz están construyendo: “Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color. Y ya comprendí al fin. Ya tengo la llave… ¡Negra soy!”.





*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana