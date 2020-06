Médicos invasores

Qué grato es ver y escuchar los vítores, aplausos y agradecimientos de la mayoría de la gente hacia los médicos que en esta catastrófica pandemia están poniendo todo su conocimiento y jugándose la vida para atender y salvar las vidas de los miles de enfermos contagiados por el malévolo virus.

Como han dicho muchos colegas al ser entrevistados, “no somos héroes, somos médicos cumpliendo con nuestro deber y vocación”, y efectivamente quienes están en el frente de batalla hospitalario rifándose la vida y la suerte conjuntamente con el personal de enfermería, intendencia y demás trabajadores de un hospital, están cumpliendo a cabalidad su deber con vocación de servicio, pues hasta el que limpia, recoge basura o lava la ropa está igual de expuesto al virus. Para todos ellos mi reconocimiento.

Tras el deleznable comentario del señor López contra los médicos y las múltiples protestas de colegios y sociedades, aparte de no haberse disculpado y retractarse con la honorabilidad que debiera en su cargo, la situación sigue igual: falta de insumos, material de protección escaso, de mala calidad, y en algunos hospitales inexistentes o dosificados, dejando a mucho personal sin protección, entre ellos residentes e internos.

Internistas, urgenciólogos, pediatras, intensivistas y demás especialistas de excelente calidad y egresados, muchos de ellos, de las mejores instituciones de salud del país y el extranjero, lideran la atención de enfermos con los recursos a la mano y los tratamientos que indica la experiencia y literatura, sin que hasta ahora haya un medicamento o tratamiento específico contra el virus. Ya son muchos los compañeros que han perdido la vida por contagio en esa trinchera y ni siquiera se cataloga como muerte laboral o riesgo de trabajo, y quienes eran personal de contrato no reciben ni la gratitud, menos una pensión para sus familias. ¡Ahh! Pero como ya se rumoraba tiempo antes de la pandemia, el gobierno ha traído a médicos cubanos para atender a los enfermos, desdeñando la capacidad de nuestros médicos. Cierto que la medicina en Cuba tiene excelente cobertura y hay médicos muy destacados, pero los que andan de gira no son los grandes maestros, vienen a ejercer sin ninguna exigencia ni regulación de sus saberes y capacidades, mientras que a los nacionales les exigen estar certificados, actualizados y con destrezas suficientes para ejercer. Vienen con todo pagado, hospedados cómodamente, con transporte y una paga extraordinaria, mientras que a los internos y residentes les pichicatean las becas y salarios y al resto del personal de salud les pagan muy mal y no trabajan para lucrar con el pueblo, como dijo López.

¿Para qué los trajeron? Por lo pronto su interferón no es la cura ni la panacea, no está demostrado que sea completamente efectivo. Seguramente a experimentar en los mexicanos y adoctrinar su socialismo cubano, como lo han hecho en otros países miserables, pero de que son intrusos que están haciendo medicina sin ninguna regulación de consejos y autoridades, con la anuencia y vista gorda del gobierno, mientras se desprecia la labor de los médicos nacionales.