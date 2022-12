Mejora la ciudad

Recientemente he escuchado a diversas personas incluidos taxistas, comentar que la ciudad está hecha pedazos y que el tráfico se ha vuelto un relajo pues un día circulan por una ruta y al otro día ya no pueden pasar.

Efectivamente, la ciudad en calles y avenidas principales está abierta en largos tramos, lo que afecta y hace conflictiva la circulación, máxime que en algunas áreas, no hay las llamadas rutas alternas, pero aunque personalmente he sufrido el cierre de mis rutas habituales, los largos momentos de congestionamiento y la pérdida de tiempo para ir de un lugar a otro, debo reconocer que después de muchos años, por fin se están arreglando las calles que le daban el título de ciudad de los baches dejando de lado el que nos distinguía por siempre como ciudad de las flores y Atenas Veracruzana.

Desde el trienio de Elizabeth Morales, en tiempos de Fidel Herrera y con su llamado Dragón rojo, en que se encarpetó la mayoría de las calles y avenidas, no se había vuelto a hacer obra, dejando que el pavimento se quebrara, el asfalto se lavara, dejando baches que parecían pozos y fracturas en calles y banquetas, que lo mismo ponían en riesgo de accidentes a vehículos y peatones.

Algunas veces vi como las ruedas de bicicletas y motocicletas caían en baches cubiertos de agua, cayendo sus conductores y otras ver los tropiezos de peatones que caían por una fractura desnivelada de banquetas.

Después, en tiempos de Américo Zúñiga, le dieron otra manita de gato principalmente al centro de la ciudad, aunque con la exageración de ampliar en extremo las banquetas, disminuyendo el paso vehicular, lo que sigue ocasionando congestionamiento.

Los demás alcaldes no hicieron casi nada por la ciudad fuera de obras populacheras en las colonias periféricas, pero nada en las vías de mayor afluencia y ni que decir del pasado periodo negro a cargo de un personaje impuesto por el partido en el poder, que sin tenerla menor idea de los requerimientos en todos sus aspectos de una ciudad y menos de urbanismo, no sólo no hizo nada, sino que además se hizo pato y obediente de sus patrones mandatarios, devolvía las partes presupuestarias del gobierno federal, argumentando que Xalapa no requería obra alguna, así que el dinero venía y se iba con la misma a un destino incierto, mientras la ciudad seguía acumulando deficiencias y baches, además de que por su incompetencia y estupidez, dejó de utilizar recursos para hacer un biodigestor, el cual hoy día no es posible retomar por la inflación y elevación de los costos.

No es por echarle porras a Ricardo Ahued como presidente municipal, pero si hay que reconocer su amor por la ciudad que demostródesde su anterior ejercicio, independientemente que era de otro partido y ahora del guinda, pero está cumpliendo con su encomienda como ciudadano y alcalde de la ciudad. Hoy es molesto el tráfico, pero las obras eran necesarias para mejorar nuestra ciudad.

Y ya que tocamos el partidismo, no puedo imaginar cuanto nos costó a los ciudadanos los 1780 camiones y el pago de acarreados y obligados para la marcha del domingo. Eso hubiera servido al menos para vacunas que no hay