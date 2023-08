Mexicanismo, nacionalismo o simulaciones

Tener una cultura alternada o en su caso alternativa, nos ha ofrecido la capacidad de extranjerizarnos al quitarnos o prácticamente robarnos la creatividad de desarrollar una identidad nacionalista y equilibrada de nuestras ausencias o vacíos de identidad histórica, educativa, social, económica y hasta política.

No hay pueblo en el mundo “desarrollado” que no haya experimentado un crisol de ideas tan vastas como destructivas al mismo tiempo, ya que el odio se puede incentivar para mantener un proyecto polutivo, manipulativo y de extorsión de las mentalidades comunes, ello sucedió en la más cruel dictadura que duró un flash, así en la Alemania nazi se pudo observar como un pueblo avanzado en cultura y en muchas áreas se creyó imbatible, único, exclusivo, dador de vida o muerte para quienes ellos así lo decidieran. Los ejecutores apelaron al ultra nacionalismo totalitario, a verter sangre y fuego por la patria de los teutones y sus raíces ancestrales, y todo resultó como una gran revancha ante el mundo, al crear una supremacía Aria sin límites ni cuestionamientos éticos, ya no digo morales, todo ello conllevo a una hecatombe mundial, y al derrumbamiento del tercer Reich que en teoría de su creador debería durar mil años, es decir diez siglos completos, apenas y duró unos cuantos años y empoderó a la otrora URSS, dándole una supremacía mundial que habría de derrumbarse a mediados de los años noventa.

Una propuesta de un nacionalismo irrefutable, constructivo y patriótico lo hizo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su petición va en el sentido de que Banamex sea comprado en la próxima administración federal para todo México. Lo digo sin ánimo de echarle flores o quemarle incienso desde aquí a nuestro presidente en turno, pero hay que reconocer que siendo un país tan poderoso como también contradictorio, seamos administrados en nuestros dineros por bancos de orígenes extranjeros, cuando el banco central debería estar en manos del Gobierno federal. En éste apartado no es cuestión de ideología partidaria, ya que he escuchado innumerables mequetrefes políticos queriendo hablar de nacionalismo y unidad entre nosotros, cuando en realidad sólo llevan agua a su molino.

Un señor que se dice líder del Partido Cardenista en Veracruz iba cada fin de semana con tanto nacionalismo a comprar 2 o 3 pantallas Smart a conocido centro comercial aquí en Xalapa, no niego que es un buen farsante, pero también un buen orador, la gente lo seguía por las dádivas que él en apariencia obtenía para ellos, pero nunca se percataron que solo era un falso profeta del circo mediocre de una democracia fingida.

Mexicanismo es toda expresión acuñada en el lenguaje propio con origen propio, camión, cantinflear, chambear, invita las chelas, apapachar, chingón, neta, locochón, etcétera. Extranjerismos: bye, chao, okey, cool, watchea, nice, está full, y muchos más. Un nacionalismo integral será integrador de los diversos elementos sociales para no caer en los extremos del odio interno o externo. Un primer paso a la unidad pocos lo han notado, viene a ser el bipartidismo multimodular –así lo titulo- ya que la política se está configurando en dos grandes bloques: Morena y sus aliados, y el Pripanrrede y sus aliados. Una situación así ya levantó sospechas en el para qué necesitamos tantos entes partidarios que sólo nos dividen y confunden. El nacionalismo debe ser inclusivo y constructivo para todos sin excepción.