México, el cementerio de Morena

La semana pasada asesinaron a una madre buscadora en Puebla; más de 16 personas en Totolapan, Guerrero, entre ellas un alcalde; una diputada local en Morelos; y la mayoría de Morena y aliados prefirieron aprobar una reforma donde los militares realizarán tareas que expresamente les prohíbe la Constitución.

En su eterna campaña el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió en repetidas ocasiones que en México ya no habría masacres, y tal parece que ahora en el poder solo se burló de esa promesa, su gobierno transformador, lo único que transformó, fue a México en un cementerio.

Hoy el país tiene más muertos que los que tiene Ucrania, que hace meses vive una guerra, ¿por qué no nos están funcionando los abrazos?, ¿por qué cada día hay más balazos?, porque no hay estrategia, y por eso Morena tiene un río de sangre.

Y es de entenderse que no es una tarea fácil erradicar la violencia, acabar con la delincuencia organizada, pero repito, el hoy presidente aseguró acabar con esto, pero lo peyorativo fue que, al poco tiempo de estar en el poder, saludó a la mamá de uno de los delincuentes más peligrosos de la actualidad y no pasó mucho tiempo, cuando liberó a su hijo en el ya conocido “culiacanazo”. López Obrador se dedicó a criticar y satanizar que en el pasado los militares hicieran tareas de seguridad, tan es así que prometió regresarlos a los cuarteles, pero tiempo después cambió de opinión y ahora promueve el militarismo. Y cambió la naturaleza con la que en 2019 se aprobó la creación de la Guardia Nacional, donde establecía que sería de carácter civil, y a más de dos años cambió se le hizo fácil proponer que, en su investidura de presidente de la República podrá disponer a como le plazca de la Fuerzas Armadas. A estas alturas, creo que ni Gustavo Díaz Ordaz, se atrevió a tanto, porque tal parece que pretende subordinar a nuestras Fuerzas Armadas, dándole obligaciones que no establece la Constitución, ahora quiere que construyan bancos, aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, y por si no fuera suficiente ahora los quiere poner a operar una línea aérea. El presidente le falta el respeto a nuestro ejército, porque esa no es la misión que tienen, la Constitución lo establece con toda la claridad que su misión es la defensa del país, no la de hacer construcciones, ni recoger sargazo, ni mucho menos custodiar vacunas. Cada día los hechos nos demuestran que la estrategia de seguridad de Morena, no funcionó, un día el país amanece en llamas y otro anochece bañado en sangre, mientras los militares los ocupan de empresarios y a las policías las tienen cada día con menos apoyos, al país lo invade el terrorismo y las masacres.

@julenrementeria