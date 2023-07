México, el mundo paralelo de Dinamarca

No es la primera vez que escribo sobre el mismo tema, y no es por ser obcecado, pero cada día la realidad nos pega en la cara, el presidente de la República, aquel hombre de la eterna campaña, prometió que los mexicanos tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, pero a casi cinco años, más bien, nos vamos pareciendo a Venezuela.

Es muy lamentablemente la negligencia, la “austeridad” y la indiferencia que sigue cobrando vidas, y hace días fue la de una menor de seis años de edad, una niña con sueños e ilusiones que recibía atención médica y murió prensada en el elevador del hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Aitana Betzabé Domínguez, la niña que murió al quedar atrapada en un elevador, fue otra víctima del gobierno fallido que hoy está, y no, no murió por el tan prometido sistema de salud de Dinamarca, murió por la falta de empatía, de humanidad, por implementar la simulación de una falsa austeridad que cada día cobra vidas y que está dejando más deteriorado el sector salud.

Y es que mientras el presupuesto de salud cada día se ha reducido y desviado para los caprichos presidenciales, las obras insignias, gozan de una abundancia presupuestal, pese a que muchas de ellas no auguran que lo invertido podrá recuperarse.

Mientras ese pasado 11 de julio una familia lloraba a su hija pequeña, el gobierno “transformador” celebraba un "vagón" que era empujado por un montacargas, otra simulación más, así como la refinería que no refina, obras que ojalá me equivoque, pero que demuestran que lo más seguro es que no sean terminadas.

Y como lo marca el manual de esta administración, este gobierno se volvió a lavar las manos, desvió el tema y buscó su chivo expiatorio, y lo más “humano” que hicieron fue darles un ataúd roto, y la familia de la pequeña Aitana tuvo que comprar otro.

Los hospitales, instalaciones y dependencias de Morena deberían tener una señalética que diga: “¡Cuidado! El elevador es peligroso y no nos hacemos responsables”.

O quizá estamos en el mundo paralelo de Dinamarca, y acá los menores mueren en los elevadores de los hospitales; las enfermeras sufren accidentes en los elevadores, como en Veracruz; en los Congresos locales, como el de Jalisco, que ha tenido varios accidentes; o en los elevadores del IMSS de Cuautitlán Izcalli, donde se quedan atrapados los usuarios por horas.

Tal vez también somos un poco inconscientes y lo que dijimos todos los años de campaña del actual presidente que “Morena era un peligro para México”, fue un error, y la cruda realidad es que “los elevadores son un peligro para México”.

*Senador por Veracruz. PAN