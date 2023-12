México, en su peor desempeño en matemáticas

El desempeño de los estudiantes mexicanos en matemáticas, ciencias y lectura ha registrado su punto más bajo desde 2006, colocando a México en el puesto 51 de los 81 países evaluados. En matemáticas, los estudiantes mexicanos han sufrido el mayor declive, retrocediendo 14 puntos.

Apenas un tercio de los alumnos logró alcanzar el nivel dos en esta materia, que implica habilidades como la representación matemática de situaciones simples, como la conversión de precios a distintas monedas.

Estas cifras contrastan significativamente con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el 69% de los alumnos supera este nivel. México se ubica en la penúltima posición de esta lista, solo por delante de Costa Rica y Colombia.

Ante esta grave situación educativa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, en donde lo que quería eran impulsar, supuestamente, la calidad de la enseñanza, y desaparecer la educación pública”, comenta Anna Lagos de WIRE en español.

El problema tiene varias caras y no solo ideológico o político, “el rendimiento de los estudiantes cayó 14 puntos en matemáticas, 9 puntos en ciencias, 5 puntos en comprensión lectora en comparación a la medición previa de 2018. Menos del 1% fueron sobresalientes en estas áreas de estudio”, señala Ana Karen García de El Economista.

Es posible que la pandemia del Covid-19 o los cambios en los sistemas educativos impactaran en los resultados. De 2018 a 2022 los estudiantes redujeron significativamente su rendimiento y competencias. Desigualdad, pobreza, marginación, salud pueden ser otras de las causas de estos resultados.

“La Prueba Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es un programa de evaluación comparativa a nivel mundial que evalúa el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Esta prueba se lleva a cabo cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y busca medir no solo lo que los estudiantes han aprendido en la escuela, sino también su capacidad para aplicar sus conocimientos en situaciones del mundo real. Ochenta y un países y economías participaron en la evaluación de 2022, centrada en matemáticas, cuyos datos fueron publicados por la OCDE el 5 de diciembre de 2023”.

Los niveles de rendimiento escolar no eran tan bajos en el área de matemáticas desde el 2003 y 2006 para las áreas de ciencias y comprensión lectora.

Los resultados de PISA permiten a los países comparar sus sistemas educativos y obtener información sobre fortalezas y áreas de mejora en relación con otros países participantes.

Otros factores que serán dados a conocer en 2024 y que impactan en el rendimiento de los estudiantes de México -aunque no sea el único país- es la desigualdad.

Las ventajas sociales y educativas de estar entre la población con mejores recursos económicos tienden a traducirse en mejores competencias y habilidades escolares. En 2022, la prueba PISA mostró que el 25% de los estudiantes con más recursos económicos superaron en 58 puntos en matemáticas al 25% de los estudiantes más pobres.

Lo mismo sucedió en comprensión lectora, los más favorecidos económicamente mantuvieron su rendimiento y los menos favorecidos tuvieron una caída de 11 puntos en este rubro. En ciencias la disparidad fue pronunciada, unos mejoraron en 3 puntos y los más pobres registraron una baja de 6 puntos.

Ana Karen García opina que las cifras muestran la caída en el rendimiento escolar pero que ésta no puede ser explicada sólo por la pandemia, los estudiantes con mayor vulnerabilidad social y económica si fueron significativamente golpeados por dicha crisis.

Santillana Rivera considera que parte del problema del que no se habla es el que corresponde a la situación emocional, muchos de los niños y niñas, estudiantes y jóvenes también de hecho se rehusaron a regresar a clases, es decir, hubo una gran deserción escolar, este tema fue y es una realidad.

Ya no hubo manera de que los padres pudieran llevar a la fuerza a un adolescente. Sin nada más por esforzarse en la vida que sobrevivir, muchos estudiantes perdieron el motivo del aprendizaje y de esforzarse. Y si enfrente de ellos todos los días en la mañana se les dice que no se preocupen, que aunque no estudien van a contar con un apoyo económico, “con un dinerito” pues el desinterés aumenta.

El rendimiento de los estudiantes no solo depende de sus capacidades intelectuales. También está relacionado con otros derechos como la alimentación suficiente y de calidad, la vivienda digna, atención a la salud, medicinas, el uso de tecnologías de la información, tiempos de traslado, las dinámicas familiares y las experiencias cotidianas en la escuela.

Pobres los maestros de matemáticas, no la tienen nada fácil. Ojalá no se frustren y no capitulen porque al final en ellos y las escuelas recae toda la responsabilidad de guiar, ayudar y enseñar a los estudiantes.