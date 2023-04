México está cambiando

Hay una oración ilustrativa que seguramente alguna vez hemos escuchado: “el que tenga oídos para oír, que oiga”; y, parafraseando, vale decir que “el que tenga ojos para ver, que vea”.



Es una cita que sirve de referencia al esfuerzo real de la transformación que se observa en múltiples hechos en la vida del México actual, especialmente en el cambio necesario de suprimir la política neoliberal practicada por décadas en el régimen anterior caracterizada por la explotación de los más débiles para obtener provecho en beneficio de una élite en el poder, y pasar a la política social de ahora para hacer justicia a los más pobres.



No sólo se trata de pensiones que se entregan a los adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres campesinas y trabajadoras, a quienes el gobierno otorga todo su respaldo; aún más, e igual de importante, son las becas otorgadas a niños y jóvenes para prepararse académicamente, desde realizar sus estudios básicos, continuar la Educación Media y cursar estudios superiores. Las becas “Benito Juárez” son parte de un programa relevante de presente y futuro que evita la deserción escolar por problemas económicos, entre ellos el pago de transporte para asistir a la escuela, o, lo más común, el abandono de estudios por alumnos que tienen que irse a trabajar para ayudar a sus padres en la economía del hogar.



Un dato que muestra este esfuerzo son los 23 mil 133 millones 468 mil 590 pesos destinados en los últimos cinco años por el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en apoyos económicos a 699 mil 385 alumnos del estado de Veracruz.



Este mecanismo de política social otorga certidumbre en la ampliación de horizontes educativos a las nuevas generaciones, para que todos alcancen los estudios superiores. Además, un complemento de la estrategia del gobierno de la República, es la creación de 21 Universidades Benito Juárez en el estado de Veracruz, que se suman al sistema educativo y amplían la oferta del nivel superior de escuelas gratuitas, y cuyos alumnos obtienen sus becas “Benito Juárez” en automático, vinculándose a las necesidades del país, caso de las últimas 10 de esas Universidades, que imparten la carrera de Medicina, para que los egresados puedan atender al pueblo de Veracruz.



Esto es sólo un poco de lo mucho que puede verse con claridad y habla de un país en una etapa de prosperidad, con una luz que antes muchos jóvenes no veían y, por lo tanto, no sabían qué iba a ser de su vida, si podrían estudiar o no, de lo cual dependen sus opciones laborales. Hoy, puede hablarse con toda certeza de que México está cambiando.



Facebook:



@ManuelHuertaLG



Twitter:



@ManuelHuertaLdG



Facebook: @ManuelHuertaLG