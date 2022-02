México no beberá cicuta

Qué les cuento, que allá va el jardinero, trabajando sin descanso, sembrando lo necesario para que existan los frutos que se requieran para todo momento. Las semillas se han cultivado con esmero, a sabiendas de que no hay mejor tierra fértil que la discordia enriquecida con precisas cantidades de elocuente maniqueísmo. Y los frutos serán vigorosos, si se le riega con el preciado tesoro del revanchismo que fluye como el agua cuando se canalizan los manantiales que se encuentran en el bosque del silencio y la complicidad.

No hay tregua en el Jardín de las Ocurrencias se cultiva con disciplina y rigor. Parece que se ha normalizado las escaramuzas y los fuegos fatuos en los que se encona la información con respecto a lo que sucede en nuestro país, las noticias acerca de la violencia que se han generalizado en todo el territorio nacional ya no parecen impactar a nadie. Tampoco sorprende observar cómo se desarrolla el ballet folclórico del poder entre los partidos políticos que, con sus coreografías llenan el escenario según el ritmo que le impongan le toquen.

Es habitual concluir que la educación es lo único que puede brindarnos lo necesario para creer en el futuro. Ciframos la esperanza de la sociedad y, que duda cabe, de los seres humanos, en aquello que sucede dentro del aula y su proyección dentro de la sociedad. Desde hace varias décadas se ha señalado las carencias y problemáticas que padece el sector educativo en nuestro país.

No es algo nuevo hablar de las deficiencias que existen en el aprendizaje de nuestra lengua y la lectura, las matemáticas, las ciencias exactas y sociales, situación que es cada vez más compleja, si las situamos en un contexto como el actual.

Por desgracia, cuando la atención se concentra en los aspectos educativos, es casi normal asociarlo al lamentable papel que ha jugado la Secretaría de Educación Pública durante todo este tiempo. Cada sexenio va cambiando no sólo el o la titular de la dependencia, sino el vínculo que se mantiene con las cúpulas de sindicatos y organizaciones de maestros y maestras que han hallado en este ámbito un extraordinario mecanismo para cumplir con sus propios objetivos, lejanos de lo que es una verdadera preocupación por la educación. El poder político y económico que se teje con miras a negociar la seguridad que ofrecen los miles de votos de quienes se encuentran en las aulas. Y eso parece que se ha olvidado gracias a que hay una gran operadora al frente de la educación pública en el país.

En otro contexto la política es muy clara o muy obscura, dependiendo del perfil paradigmático que tengan los participantes en ella. Por paradigmas pretendo referirme aquellos perfiles que tienen algunos políticos y que son coincidentes con el molde clásico e idubitable de sus respectivos partidos. Es decir, los que son de adeveras. Cuando uno trata con políticos paradigmáticos, el juego es una delicia. Son claros, son francos, son honestos, son positivos y son predecibles. Se puede construir mucho y no se pierde tiempo ni esfuerzo en lo innecesario ni en lo imposible. No hay desgaste del sistema político de la relación personal.

Con excesos los seres humanos estamos anteponiendo el individualismo por encima de la conciencia social. Las necesidades básicas, gustos, pasiones y aspiraciones personales por encima de todo. El sustentar nuestras acciones en la ética y la empatía es la respuesta para estos tiempos.

Han sido las religiones quienes, bajo el principio de universalidad en el que todos somos hijos de un ser superior, han avanzado mejor en el concepto de igualdad, no obstante, sigue existiendo el deseo de igual en términos no sobrenaturales. Me atrevo a decirlo. Concertación divino tesoro.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió a los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal, coordinadores de las bancadas del Partido Verde y Morena, respectivamente. Velasco confirmó la alianza para avanzar en la agenda de la transformación. "¡La unidad da buenos resultados!", subrayó. No hay duda del apoyo de su bancada. De ese modo, se reafirma lo que el senador Ricardo Monreal ha destacado como una cercana colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para fortalecer la agenda legislativa y el acompañamiento de las acciones que se vienen impulsando para un bienestar de los mexicanos y las mexicanas, resaltó el Partido Verde. La fuerza está en los detalles. Y a Monreal no se le va una.

Dándole vuelta a la página, el próximo 10 de abril, los mexicanos que así lo deseen tenemos una cita con un ejercicio de democracia participativa inédito en la historia de México, la consulta popular que emana de nuestra Constitución, texto que tiene más de 741 reformas modificando 136 artículos, teniendo los mismos ídem. Cosa que anima a retomar la polémica de una nueva Constitución, pero eso es otra historia.

En el siglo XIX, en Suiza ya se practicaba este proceso de construcción de ciudadanía, donde se requería un porcentaje similar de firmas del padrón electoral para hacer vinculante la decisión del pueblo, asimismo, en Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y en Estados Unidos, al igual que Taiwán, Nigeria y Etiopía practican también estos mecanismos de participación ciudadana.

Como se puede observar, son siglos de existencia en la toma de decisiones, donde su práctica se ha hecho parte de la cotidianeidad y de la cultura cívica y política de esos países, así los modelos internacionales viajan a otras latitudes y llegan para quedarse, no habido un solo país donde se hayan tenido consultas populares como la revocación de mandato y que después hubieran abrogado de su normatividad, además, en todos los casos es constitucional.