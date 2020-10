México saldrá adelante

La participación no participativa ante la ONU, la rifa de un avión que no se rifó, la pregunta que no es pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enjuiciar a expresidentes y el Lozoyagate, por citar solo cuatro casos, han convulsionado a la opinión pública nacional y más allá de las fronteras nuestro país es tema recurrente, en el que se percibe un divorcio prematuro entre el gobierno federal y la sociedad mexicana.

Cuando creemos que ya lo hemos visto todo en apenas dos años, nos vuelven a sorprender.

El tema ahora es la extinción de 109 fondos y fideicomisos que quieren controlar directamente y en total oscuridad, no obstante que en los “Parlamentos Abiertos” la comunidad científica, los expertos nacionales, expusieron abundantes razones y coincidieron en que de concretarse la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, los resultados serían desastrosos. Que de concretarse esta acción llevaría al colapso a los centros públicos de investigación y ocasionaría un profundo rezago a la ciencia en el país.

Se colapsaría el quehacer científico y el desarrollo tecnológico contenido en 4 mil 287 proyectos aprobados y amparados en convenios vigentes multianuales, se afectaría la formación de 85 mil estudiantes de posgrado, el desarrollo profesional de 35 mil académicos e investigadores, y en el desempeño institucional de 33 Centros Públicos de Investigación, así como se impactaría negativamente en el mantenimiento y actualización de infraestructura estratégica, particularmente en lo que se refiere a equipos fundamentales en hospitales e institutos nacionales de salud, simuladores importantes para el sector energético y otras áreas críticas como las de prevención de desastres, energía y seguridad nacional, sistema sismológico nacional, Comisión Nacional de Búsqueda, Pemex y CFE, entre otras.

El argumento de que los fideicomisos son poco transparentes y que presentan corrupción parece más bien una buena puntada, pues todos los fideicomisos son observados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con revisiones periódicas anuales o bianuales.

Quizás el verdadero argumento se encuentre en la respuesta que hace unas semanas el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión, dio a un periodista cuando le preguntaron si se aprobaría la extinción de 44 fideicomisos, a lo que respondió: “será un total de 55 fideicomisos, sumando 11 adicionales; yo creo que libres, ya después de su extinción, podrían darle al gobierno alrededor de 150 mil millones de pesos, por lo menos”.

Tampoco es para asimilarse que la idea es canalizar el recurso de los fideicomisos al sector salud, pues ya después de más de siete meses con pandemia, con hospitales sin insumos, médicos y enfermeras sin equipo adecuado y con 79 mil muertos por Covid, suena un tanto descompuesto y estrambótico.

No es una sorpresa que en la actual crisis sanitaria buscamos estar entre las primeras naciones en recibir las vacunas que beneficien a la ciudadanía, pero lamentablemente esta acción demuestra debilidad y dependencia a recibir ayuda externa que no será gratis, no obstante que México cuenta con recursos humanos talentosos e instituciones de investigación de primer nivel que, con el apoyo necesario, podrían lograr no solo que dejemos este estado de dependencia, sino que podrían ubicar a nuestro país en una situación vanguardista y de autonomía.

No hay que olvidar que el dedicar un fondo específico para prevenir desastres ha sido uno de los logros más importantes del país y ejemplo mundial, pues incluso varias naciones desarrolladas carecen de este tipo de fondo preventivo y con frecuencia el caso de México ha servido de ejemplo para mostrar a diversas naciones un avance de política pública basado en la ciencia.

Los recursos que pudiera obtener el gobierno de los fideicomisos le representarían ingresos públicos disponibles por una única vez, que además no cubrirían el déficit público que se pretende subsanar. Sin embargo, los conocimientos científicos, la innovación tecnológica, los apoyos para prevenir los desastres de todo tipo, así como para fomentar importantes actividades educativas y culturales, serían cancelados para siempre, con toda la repercusión social que ello implica.

Esta iniciativa, que seguramente seguirá siendo respaldada por el grupo parlamentario de la mayoría, acaba no solamente con los fideicomisos, destruye también nada más y nada menos que el futuro de nuestras niñas y niños, pero ¿saben qué?, ¡México saldrá adelante!

Diputado federal del PAN