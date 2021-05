México se le desmorona a Morena

Mientras Morena está preocupado en perseguir a sus opositores como estrategia electoral, el país se les sigue desmoronando; para muestra los hechos de los últimos días.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se pasea en plena veda electoral disque supervisando obras carreteras y besando niños sin guardar la sana distancia o usar cubrebocas, México recibía un revés, pues Estados Unidos nos bajó la calificación de seguridad aérea a nivel dos, equiparable a países de África.

El aeropuerto de Santa Lucía, ese que se empecinó Morena en construir con un cerro de por medio, con vestigios arqueológicos, contra todos los pronósticos y estudios, fue un factor que influyó para esta decisión del organismo internacional y provocó que en solo unas horas las acciones de las compañías aéreas se desplomaran en la Bolsa Mexicana de Valores, además que evitará que se abran nuevas rutas aéreas, lo que es, sin duda, un golpe artero contra el turismo, tan vapuleado a raíz del Covid-19 y el mal manejo que ha tenido el gobierno federal de la pandemia.

Para colmo, sigue dilapidando los recursos públicos en temas que no son prioritarios: escuelas de beisbol cuando la gente reclama empleo y servicios de salud garantizados, vacunas para todos; en comprar una refinería en Estados Unidos, cuando ven ya que la suya, la de Dos Bocas, es el rotundo fracaso que todos habíamos anunciado.

Mientras Morena hace supuestos manuales de cómo actuar el día de la elección, la violencia política sigue al tope. No solo fue el lamentable asesinato de la candidata del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, sino amenazas contra muchos otros más, de todos los partidos políticos, prácticamente en todo el país. 80 políticos han sido asesinados durante este proceso electoral y aún nos falta poco menos de una semana; 32 de ellas y ellos eran candidatos, a quienes no se les atendió cuando alzaron la voz ante amenazas, a muchos de los que se les ha criminalizado a pesar de que las investigaciones aún no han terminado.

Mientras Morena le busca fantasmas a cualquier actor político con tal de enjuiciar y ganar votos a su causa perdida, la pobreza laboral aumentó en 26 estados de México durante su mal gobierno y los programas sociales que deberían ayudar a esos millones de personas que enfrentan momentos tan complicados, son opacos, solo tienen un fin electoral. Lo vive Tamaulipas y lo padecemos también en Veracruz, donde han torcido la ley con tal de fabricar delitos donde no los hay, con tal de darle oxígeno a Morena y así meterlo a la fuerza en los punteros electorales, pero ni sus sucias y bajas artimañas les sirven para hacer cambiar de parecer a la gente: en dos años y medio ya se hartaron de los morenistas.

Lo bueno es que el próximo domingo 6 de junio, con nuestro voto, los vamos a sacar para recuperar a Veracruz y a México, nos vamos a poner otra vez de pie, por eso usted no deje de votar.

@AniluIngram