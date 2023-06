México sin luz

La atípica ola de calor que azota a casi toda la República, y que ha estado más intensa en más de 20 estados del país, ha provocado una sobredemanda de energía, la cual ha colocado al sistema eléctrico en un estado de alerta, y pese al reclamo de las afectaciones que han ocasionado los apagones, el Presidente, fiel a su costumbre, negó que exista tal alarma.

Al menos en Veracruz, la alta demanda de energía eléctrica ha afectado a los habitantes del norte, centro y sur de Veracruz, donde se han registrado varios apagones que se extienden por largas horas, dejando a miles de familias sin el uso de ventiladores, aire acondicionado, refrigeración para los alimentos, e incluso dejando en inoperancia a casi todos los hospitales de la entidad.

Y mientras en la mañanera se empeñan en negar lo que pasa en gran parte del país, en Veracruz ya hay alertas por el corte del suministro de luz y en Nuevo León, el sistema eléctrico ha entrado en estado operativo de emergencia, y conociendo a este gobierno, es tan capaz de decir que ante la demanda nos darán el suministro de electricidad por tandeos.

Y no es personal, no es denostar todo lo que hace el gobierno, es la realidad de sus fallidas políticas públicas, como la eliminación del Horario de Verano, donde la 4T juró que quitándolo no iban a haber apagones y ahora la mayoría del país se queja al quedarse sin luz.

La llamada “soberanía energética” hasta el momento no son palpables sus resultados, tan solo en estos días que hemos padecido las altas temperaturas ya van más de 10 muertos, tres de ellos en Tabasco, en la tierra del Presidente, que al intentar pasar la noche con el aire acondicionado encendido encontraron la muerte.

Lo que sí podemos ver es un sistema energético incapaz de suministrar toda la demanda en horas pico, que en el verano son muy intensas, y los recibos mensuales y bimestrales cada vez más altos, pese a que Veracruz es una de las entidades productoras de energía.

Repito, no son datos de la oposición, son cifras del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que la semana pasada emitió una alerta por un margen de reserva operativa menor al 6 por ciento, cuando expertos en el tema eléctrico aseveran que un sistema eléctrico en óptimas condiciones debe tener un margen de reserva de, al menos, 10 por ciento.

Y la única recomendación del gobierno humanista transformador es: “levantarse más temprano para ahorrar energía”, cuando lo que está empezando a llegar es una gran escasez de electricidad y no por el exceso de demanda sino por la falta de oferta, otra decisión fallida de este gobierno, de una CFE con un director que no solo se le cae el sistema, sino también la producción de energía y de una titular de Sener que ha vendido espejitos con una refinería que ya fue inaugurada pero no refina.

Al sacar del mercado a productores de electricidad privados para consolidar un monopolio estatal eléctrico, con su llamada “soberanía energética”, solo han generado una sobrecarga en el sistema eléctrico, y que no les importa dejar a todo México sin luz.

*Senador por Veracruz. PAN