Mi compromiso con Veracruz

En mi participación de esta semana quiero compartirles que mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha dado la enorme encomienda, y el honor, de seleccionarme como candidata a diputada local por la vía plurinominal.

Hace algunos años ya, del 2013 al 2015, fui representante popular en nuestro Congreso veracruzano, en la LXIII Legislatura. Ahí me desempeñé como poresidenta de la Mesa Directiva y tengo la satisfacción de decirles que entregué buenos resultados a mis paisanos. Les cito unos cuantos ejemplos: como diputada local del distrito XX de Veracruz presenté una iniciativa a fin de modernizar las normas que regulan a la familia y algunos actos del Registro Civil. Estas databan de 1931, año en que se publicó el Código Civil, por lo que algunas resultaban ya obsoletas; también propuse la creación de juzgados especializados en atender problemas de índole familiar y la iniciativa de Ley para la Prevención del Delito para el Estado de Veracruz.

A eso se suma el trabajo de gestión que realicé al otorgar becas en el marco del programa Palabra de Mujer, para que aprendieran repostería y embutidos, en la que era mi casa de gestión, así como de manera itinerante en colonias, a fin de darles una herramienta que les ayudara a completar el gasto familiar o bien, a ser el sostén de sus hogares. Desde entonces he trabajado por dar impulso a las mujeres, para que ninguna se quede atrás.

Este lunes la dirigencia del PRI me comunicó que iré en la posición número dos de la lista de plurinominales en la próxima Legislatura veracruzana. Y aquí me detengo un poco. Nuestro Congreso está integrado por 50 diputadas y diputados, de los cuales 30 serán electos directamente con su voto el próximo domingo 6 de junio, y los otros 20 hemos sido propuestos por cada uno de los institutos políticos; dependiendo de la votación que se obtenga, dependerá cuántos de nosotros tengamos espacio a partir del mes de noviembre. En el caso del Revolucionario Institucional, estos espacios son un reconocimiento que se da a la militancia, a la trayectoria y al trabajo que hemos hecho no solo en pro del partido, sino de Veracruz; de ahí mi agradecimiento por la distinción y la confianza.

En unos días más estaré con mis compañeras y compañeros candidatos a presidentes municipales y diputados locales, caminando, recorriendo Veracruz, para escucharlos a ustedes, para poder ser una representante a la altura de sus expectativas. Y tengan la certeza de que cada uno de nosotros, en esta alianza, vamos a recuperar los programas sociales que les fueron arrebatados a las y los veracruzanos, porque es un clamor social.

Veracruz y el país necesitan un Congreso y Cámara con contrapesos reales, que defiendan los intereses genuinos de las familias y que apoyen todo lo que sea para el beneficio colectivo. Sin ese equilibro es difícil, casi imposible, que como estado y país podamos avanzar por el rumbo correcto. No tengan duda: no les vamos a fallar.

Redes: @AniluIngram