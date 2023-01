Mi Presupuesto 2023

Una muy querida amiga me dijo el año pasado que sería conveniente escribir de economía y me confirmó lo que siempre he pensado: hace falta en México formación financiera desde temprana edad.



Muchos de nosotros hemos crecido prácticamente sin lecciones de economía e incluso hemos aprendido a manejar las finanzas personales de manera empírica. Me temo que con la “Nueva Escuela Mexicana” que promueve MORENA y sus gobiernos las cosas se pondrán peor pues el máximo exponente de la 4T presume que no tiene tarjeta de crédito y que no sabe cómo llenar un cheque.



Recientemente he escuchado en la radio una pequeña cápsula de Rodrigo Pacheco en la que recomienda hacer un presupuesto personal para poder proyectar los ingresos y egresos que una persona tiene que realizar para así balancear su economía y pasar por menos apuros. El principio de un año es un momento ideal para empezar esta práctica.



Empecemos por decir que hay que anotar en una libreta u “hoja de cálculo Excel” todos los ingresos y todos los gastos que tengamos en este 2023 cada mes. Esto nos ayudará para tener una idea de qué podemos mejorar, ahorrar o hacer de manera más eficiente el próximo 2024. En todo presupuesto debe considerarse un porcentaje de imprevistos y de ahorro además de los gastos fijos y extraordinarios.



Un presupuesto personal nos ayuda a planear y vivir mejor. Nos ayuda a conocer cuales son los gastos ineludibles y cuales los opcionales, así como a establecer proyectos. Muchos piensan que es imposible ahorrar ante la vida tan cara pero cuando se adquiere el hábito de escribir y analizar las “entradas” y “salidas” de dinero se puede detectar en donde se está malgastando y aprendemos a distinguir lo necesario y útil de las “fugas” o gastos innecesarios o que pueden esperar.



Se pueden hacer presupuestos para familias, matrimonios, estudiantes, empresas, para proyectos especiales, viajes, estudios, etc. Cuando ya se conocen los ingresos y egresos de uno o varios periodos se puede incluso proyectar con anticipación la solución de pendientes o compromisos inesperados. La práctica hace que las persones sean mas detallistas y generalmente un presupuesto suele ser mejor que el del año pasado.



No nos olvidemos de considerar los meses en que hay promociones, por ejemplo: septiembre es el mes del testamento y en enero se paga con descuento el predial y algunos servicios anuales o los rublos que se pueden convertir en un problema: deudas de tarjetas de crédito, pagos pendientes de colegiaturas o prediales, no escrituración de una propiedad, derechos vehiculares vencidos etc.



A nuestros niños y jóvenes se les puede enseñar a no gastar mas de los que tienen, que todo cuesta y que debe estar presupuestado. Las ocurrencias, los caprichos y las compras compulsivas son el peor enemigo de la economía familiar.



Twitter



@basiliodelavega