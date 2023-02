Mi voto no se toca

El próximo domingo 26 de febrero se realizará, en todo el país, una manifestación para defender la democracia en México que actualmente se ve amenazada por una serie de propuestas anticonstitucionales que pondrían destruir los avances construidos en los últimos 30 años.



La mayoría de los mexicanos (menores de 50 años) han participado y disfrutado de elecciones libres gracias a los principios rectores que con mucho esfuerzo hemos introducido, desarrollado y perfeccionado en nuestra Carta Magna: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad (CPEUM, artículos 41, Base V, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso b).



Nuestro país es mejor porque todas las leyes electorales y sus reglamentos están debidamente fundados y alineados a estos seis principios rectores y porque los ciudadanos, que desde las casillas hasta los que laboran en el Instituto Nacional Electoral, los conocen y practican.



El “Plan B” que propone el gobierno debido a que fracasó en su intentona de reformar la constitución busca acabar con estos avances. Analicemos la importancia de defenderlos y conservarlos. El cambio precipitado y unilateral de las normas electorales que conocemos y hemos puesto en práctica, destruirá la certeza jurídica y todas las acciones que desempeñe el Instituto; dejarán de estar dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, pues los resultados de sus actividades ya no serán completamente verificables, fidedignos y confiables.



La legalidad se verá trastocada debido a que el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tendrá encomendadas el Instituto, no podrán observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales; muchas de ellas serán contradictorias a lo que mandata la constitución. Habrá infinidad de litigios y conflictos postelectorales. Se perderá la independencia hasta ahora lograda pues el instituto dejará de ser ciudadano y se perderán las “garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido”. Gobernación regresará a controlar las elecciones.



Al desaparecer el servicio profesional de carrera del INE (más del 80% de servidores públicos capaces y experimentados) se perderá la imparcialidad en el desarrollo de las actividades del órgano electoral pues dejará de velar por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos al interés del gobierno y su partido como ocurre con los “servidores de la nación” recomendados por Morena. El “plan B” destruye también los principios de objetividad y máxima publicidad pues dejará de tener su base “el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales” pues entre otras cosas se propone desaparecer el programa de resultados preliminares conocido como PREP.



Una de las acciones que podemos realizar los ciudadanos para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en destruir los avances democráticos que nos permiten elegir libremente al quienes nos gobiernan, es participar en la marcha de este 26 de febrero. #MiVotoNoSeToca.



