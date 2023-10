La semana pasada la hoy exsecretaria de Energía, Rocío Nahle García, oriunda de Zacatecas, renunció a su cargo para iniciar su campaña por la gubernatura por Veracruz, y eso no es criticable, está en todo su derecho, lo reprochable es que uno de los proyectos que prometieron sería el que nos daría la soberanía energética, lo dejó sin concluir.

La responsable de la edificación de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, le quedó a deber mucho a los mexicanos y, sobre todo, a los veracruzanos, tierra que repite como mantra amar y sentirse más veracruzana que un lechero de La Parroquia.

No solo no bajó las tarifas de luz que por años han exigido desde Pánuco hasta el Uxpanapa, y aunque ella no operaba el sector eléctrico como tal, es una de las que permitió la cancelación de las subastas de energía, cuando sabía que eso se podría tener acceso a energía más barata, un golpe para los bolsillos de todos los mexicanos.

La extitular de Energía, Rocío Nahle, dejó aventado, al “ahí se va”, su último y principal encargo, una refinería que a la fecha no refina, pero ya contamina, porque días antes de la renuncia de la zacatecana, la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, registró una fuga de petróleo en uno de sus contenedores y ocasionó una severa contaminación.

Y la gran pregunta que deja a miles de mexicanos, cuál es la “misión cumplida” de la que habla la extitular de Sener, si prometió que habría autosuficiencia en combustibles, soberanía energética, de una gran inversión en transmisión y todo eso solo se quedó en puras promesas.

¿De verdad valió usar la construcción de una refinería como estrategia política?, ¿fue redituable el recorte que hicieron en seguridad, salud y educación, porque el presupuesto de la refinería en Dos Bocas rebasó los 8 mil millones de dólares que habían presumido?

Solo esperemos que en su campaña cuando sea cuestionado su paso por Sener, no diga como la “corcholata” del Presidente, “no me pregunten a mí, porque ya no soy jefa de gobierno, en su caso, secretaria de Energía”.

Es una pena que un proyecto como dijeron que sería la Refinería Olmeca, se ocupe como una estrategia política en pleno tiempo electoral, y se convierte en una verdadera lástima que no nos demostraron que sí era necesaria otra refinería y que con ésta no solo habría suficiencia, sino que tendríamos luz más barata y el litro de gasolina lo íbamos a comprar en 10 pesos; sin duda, la titular nos quedó mucho a deber.

*Senador por Veracruz. PAN