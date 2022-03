Misoginia institucional, un mal enraizado

Reza un refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho y eso es precisamente lo que sucede con el discurso institucional del valor y cuidado a las mujeres y lo que hacen en el día a día. Para muestra les traigo hoy varios botones.

Mientras se ponen su moño naranja cada 25 de mes, Veracruz se mantiene como el segundo estado feminicida. Tan solo en el reciente corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al mes de febrero, se informó que el delito del feminicidio aumentó en la entidad en 50 por ciento de un mes a otro, pues en enero se perpetraron 6 casos y en febrero, otros 9.

Se hacen campañas para frenar la violencia y el acoso contra las mujeres, pero estas nocivas prácticas se realizan desde el propio gobierno y a quienes les toca sancionar se tapan los ojos, se voltean hacia otro lado; por eso como presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, como diputada y como mujer, sigo acompañando a las valientes trabajadora que han alzado la voz y, si aquí no les hacen caso, seguiremos buscando otras instancias fuera del ámbito estatal.

Me ha tocado vivir en carne propia los carpetazos que da la autoridad, el que minimicen la violencia de género, que la ignoren. Como recordarán, el año pasado, durante las comparecencias fui víctima de violencia de género por parte del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien al no gustarle mis cuestionamientos, públicamente me agredió verbalmente por como luzco, por ser mujer.

Presenté la denuncia ante las instancias correspondientes y ¿saben qué han hecho? Nada. Este miércoles acudí a una entrevista ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas a fin de dar puntual seguimiento a los hechos denunciados en diciembre. Espero que las demás instancias que recibieron los escritos por los hechos suscitados en mi contra realicen lo propio. Pero la indiferencia, la inacción, no nos desmotiva. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, no podemos ni debemos pasar por alto ningún tipo de violencia contra las mujeres.

No debemos agachar la cabeza y dejar que los agresores, sea quien sea, sigan pisoteando los derechos de las mujeres sin que no haya una consecuencia por su actuar. Insisto: hay otras instancias, no aquí en Veracruz, sino en el plano federal e internacional que sí atienden estos temas prioritarios.

Si permitimos que un funcionario, que debe ser ejemplo, insulte a una mujer, entonces entendemos que los agresores ocupen cargos de poder en las dependencias, que hostiguen a su antojo a las trabajadoras, pues creen que por la necesidad del espacio laboral deben callar.

Por eso no solo hay que decirlo en el discurso, hay que predicar con el ejemplo que estamos en contra de la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, que trabajamos todos los días por erradicar esa violencia; empecemos por educar a quienes forman parte y encabezan las instituciones.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI Congreso Local

@AniluIngram