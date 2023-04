Hace unos días la mítica revista TIME seleccionó a la señora María Herrera Magdaleno, de Pajacuarán, Michoacán, como una de las 100 personas más influyentes del mundo, una madre buscadora que perdió a sus cuatro hijos; dos de ellos desaparecidos por el crimen organizado en el estado de Guerrero y los otros, en la entidad veracruzana, donde se les vio por última vez.



El nombre de esta señora de 73 años de edad se encuentra en un listado en el que se incluyeron los de Lionel Messi, Elon Musk, Joe Biden y la también mexicana Salma Hayek.



A la señora María Herrera Magdaleno la revista TIME la considera una de las cien personas más influyentes del mundo, pues desde el año 2008 busca tanto en Guerrero como en Veracruz a sus hijos desaparecidos por el crimen organizado.



En el 2008 desaparecieron en Guerrero dos de sus hijos: Raúl y Jesús, en tanto que en 2010 sucedió lo mismo con Luis Armando y Gustavo, a los que se les vio por última vez en el municipio de Vega de Alatorre, en la zona costera de la entidad veracruzana.



El pecado de estos jóvenes fue haber viajado en un automóvil con placas del estado de Michoacán.



Desde entonces la señora María Herrera Magdaleno ha buscado incansablemente a sus hijos desaparecidos, sin recibir ningún respaldo de las autoridades de los estados de Guerrero y Veracruz.



En los últimos 15 años la señora se ha topado con una serie de inconsistencias en las investigaciones de las autoridades tanto de Guerrero como de Veracruz, por lo que “Doña Mary”, como se le conoce, demandó al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no responder adecuadamente tras la desaparición de sus cuatro hijos.



La señora, junto con su familia, participó en la integración del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), así como en la fundación de la Red de Enlaces Nacionales (REN), donde se agrupan más de 190 colectivos de familiares de personas desaparecidas en este país.



Si bien no es veracruzana la señora María Herrera Magdaleno, recién reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo, es por la desaparición de dos de sus hijos en el estado de Veracruz que el penoso tema cobra vigencia.



LEY MONSE… Cuando les pidan un ejemplo de lo que significa la frase de que “ni viendo atinan”, mencionen el caso de la ya conocida Ley Monse, con la que se pretende sancionar penalmente a quien encubra a los presuntos responsables de feminicidio, así sean padres, hijos o parejas, propuesta que ha dormido el sueño de los justos porque la mayoría morenista en el Congreso del estado no ha tenido a bien someterla a consideración del pleno.



Por la no existencia de esa Ley, que propone adicionar un párrafo al artículo 400 del Código Penal para eliminar la absolución que hoy existe para padres, hijos, concubinos, amigos, del o los presuntos responsable de feminicidio, los padres de Marlon Botas, presunto agresor de la jovencita Montserrat Bendimes Roldán estuvieron a punto de obtener su libertad plena y absoluta.



Ahí cuando quieran se les dice a los legisladores morenistas.



correo:



guadalupehmar@yahoo.com