Moche carretero

Las carreteras de Veracruz y de todo el país se verán afectadas con otra ocurrencia destructiva más del presidente López Obrador. La causa de esto es el capricho de comprar lo que resta de la desaparecida línea aérea de “Mexicana”, misma que se tiene que pagar y como no se encuentra presupuestado para el actual ejercicio fiscal, esto ha provocado que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tenga que recortar de la bolsa económica destinada a mantenimiento y construcción de carreteras.



Es preocupante que el presupuesto de egresos hace recortes en sectores estratégicos que ponen en riesgo la vida misma de los mexicanos y ahora se agudiza más al restarle recursos a las carreteras. El punto es que si se atreven a expresar que van a tomar hasta un 5 por ciento del dinero asignado a carreteras, también pueden recortar de manera discrecional el presupuesto para infraestructura estratégica como la hospitalaria, hidráulica, etc. En México, la pandemia exhibió las debilidades de nuestro sistema de salud, todos sabemos las estadísticas de mortandad y las historias de escándalo que ilustraron las deficiencias tanto directivas desde el mismo gabinete hasta como las debilidades estructurales en todas las regiones del país. Los proyectos de inversión de salud en general, disminuyen su presupuesto en un 86. 92 por ciento, el recorte resulta criminal. Los proyectos de inversión del ISSSTE, se verían reducidos en un 55.8 por ciento en relación al 2022. Después de la experiencia virulenta trágica, ¿el ISSSTE no requiere la construcción de más laboratorios y de mantener en óptimas condiciones los que se han deteriorado a merced del tiempo?; ¿no merecen los derechohabientes la obra hidráulica necesaria como para evitar inundaciones en las áreas de internamiento de pacientes? ¿O acaso es que la infraestructura hospitalaria del ISSSTE tiene sin excepción condiciones dignas y el recorte de infraestructura se destinará para comprar medicamentos y adquirir aparatos de vanguardia mundial? En cualquier momento el gobierno federal puede declarar que nada de eso importa y que mejor ese dinero lo emplearán en comprar más aviones para que vuele Mexicana. Con respecto a la infraestructura dirigida a la cultura, el recorte es de 8.5 por ciento y tal como lo refirieron en Diario de Xalapa hace unos días, en el estado de Veracruz el recurso para cultura está en cero, confirmando que el actual gobierno federal minimiza el pensamiento creativo y considera que las manifestaciones artísticas son prescindibles para los mexicanos. También que se enteren los ayuntamientos de todo el país que los proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales disminuyen en un 66%, recortando 2209 millones de pesos que potencialmente beneficiarían a comunidades para conectarlas con sus cabeceras para promover la venta de sus productos y acercar a sus pobladores a mejores servicios para sus familias. En su momento SICT con Jorge Arganis Díaz y ahora Jorge Nuño, apoyaron en Veracruz la creación de caminos rurales como el de Vega de Alatorre, pero ahora las cosas cambiarán porque no hay recursos. La red federal y estatal de carreteras tiene destinado para su conservación y reconstrucción sólo 9 mil millones (antes del moche de Mexicana), contrastando con el Tren Maya al que se le pretenden incrementar los recursos en 116% para llegar a 143 mil millones de presupuesto. Así el cercenamiento discrecional del erario.



twitter:



@lorenapignon_



Diputada federal del PRI