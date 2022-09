En este regreso a clases se hace necesario meditar sobre la educación de los hijos, por ello quiero poner a tu consideración el Modelo de Estilo Educativo Único (MEEU), es el conjunto de principios, ideas, creencias, valores, actitudes y hábitos de comportamiento que los padres mantienen respecto a la educación, crianza de sus hijos y que guía y orientará su relación con ellos, se desarrolla en cada familia, en cada padre/madre.

¿Cómo actuar y cómo educar a los hijos?, ¿qué es lo mejor para mi hijo?, ¿cómo tratarlos para que sean más responsables, autónomos, eficaces, sobre todo más felices? No queda otra salida que cerrar filas como familias tal como lo enfatizo al implementar un Modelo de Estilo Educativo Único (MEEU) de reciente creación de un servidor en familia, esto implica tomar conciencia de la responsabilidad que como padres tenemos y que el gobierno nos quiere arrebatar.

Los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos, pero con la obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajusten al fin para el cual Dios les ha dado los hijos. A nosotros los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia, y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación de los hijos, me refiero a ceder la responsabilidad a los centros educativos y al gobierno, es importante poder apartarlos lo más lejos posible de las instituciones en que corren peligro de beber el veneno de toda la gama de corrientes ideológicas.

Esta forma de educar y criar a los hijos que vengo proponiendo es un modelo porque sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada por otras familias, además de que está lleno de muchas bondades, el estilo es el conjunto de rasgos peculiares que caracteriza a cada familia, a quien se le confiere el desarrollo de una personalidad familiar propia y reconocible. Para ello debe de seguir las estrategias y principios del modelo que al implementarse va desarrollando la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, así como la parte espiritual y es único porque al implementarse en su esencia profesamos los mismos principios, pero no hay familia exactamente igual, sino más bien idénticas en su fe. ¡La fe en Jesucristo resucitado!

He llegado a la modesta conclusión que educar para amar es la mejor alternativa que hasta hoy he encontrado, en el sentido más amplio, porque tales fines no se adjudican el proceso educativo de hacer que se considere a la educación solo como un fenómeno social o con carácter instrumental y no pretende dejar de lado la centralidad de la persona humana en toda la dimensión.

Las personas necesitan, entre otras cosas, aprender a pensar y a razonar, a comparar, distinguir y analizar, a refinar su gusto, a formar su juicio y enriquecer su visión mental y espiritual. En este sentido, me parece adecuado aconsejar el estudio de la filosofía de los consejos de los mayores y las sagradas escrituras que es un gran referente. Además, sería conveniente el estudio de “la historia de mi vida” si realmente pretendo llegar al conocimiento de lo verdadero, lo bello, lo bueno y estar apto para dar y recibir amor. “Sólo el amor transforma el corazón del hombre”.

