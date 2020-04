Moneda que honra a Veracruz

Un año después de cumplirse los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, en abril de 1519, el Banco de México emitió y puso en circulación nacional una moneda de 20 pesos alusiva a esa fecha, que honra ese acontecimiento.

Hace un año, esta conmemoración fue casi ignorada, de no ser por una sesión solemne que, a instancias de la diputada federal por el Distrito XII y en ese entonces secretaria de la Mesa Directiva, Mariana Dunyaska, celebró la Cámara de Diputados en reconocimiento a ese primer asentamiento en la Nueva España y el posterior surgimiento del primer ayuntamiento de México, la cancelación de un sello postal alusivo a la fecha y la emisión de un billete de la Lotería Nacional, cuyo sorteo se llevó a cabo en el puerto jarocho. No hubo nada más, aunque se expresaron otras iniciativas, incluida aquella de relanzar la importancia del municipio como célula básica de nuestro sistema de gobierno, pero no se logró concretar. No hubo el mínimo interés, debido a la propuesta que muchos calificaron de absurda de pedir a España que ofreciera disculpas por los abusos cometidos a los pueblos originarios de México durante La Conquista y los tres siglos de opresión ibérica. Éste, el de la moneda, es acaso lo más tangible para recordar la citada fecha.

El Banco de México muestra en esta pieza monetaria una embarcación del siglo XVI sobre una estilización de las olas del mar, y hacia la derecha, el perfil del antiguo Palacio del Ayuntamiento, actual Palacio Municipal; arriba de la embarcación, y cerca del borde del núcleo, se aprecia el micro texto “500 Veracruz”, y debajo la ceca de la Casa de Moneda de México. En el contorno del campo luce la leyenda “500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz”; en el exergo de ésta y abarcando tanto el arillo perimétrico como parte del núcleo, muestra la denominación “$20”, y los años “1519-2019” a la izquierda. En el anverso, el Escudo Nacional en relieve escultórico, rodeado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. Es digna de colección, y en algunos negocios del puerto incluso tienen la intención de obsequiarla a sus clientes habituales. Enhorabuena.

AL ALZA, SECUESTROS Y FEMINICIDIOS

La comisión de delitos graves no tiene límites y no cesan ni en la pandemia del coronavirus. En días recientes se dieron a conocer las estadísticas de los índices que presentan los estados y municipios del país, donde Veracruz no pudo librar estar a la cabeza del delito de secuestro y, en otro apartado, feminicidios. En marzo del año en curso el estado ocupó el primer lugar nacional con 26 casos de secuestros, seguido por el Estado de México con 14, tercero Guanajuato con siete, Hidalgo y Puebla en cuarto con seis y Chihuahua, Morelos y Zacatecas en quinto con cinco. Porcentualmente al número de habitantes, en incidencia de este tipo de delitos Veracruz ocupa el primer lugar, Zacatecas el segundo, Quintana Roo el tercero, Morelos el cuarto e Hidalgo el quinto. Estados ejemplares con cero secuestros son Baja California Norte, Baja California Sur, Durango y Yucatán. Y en cuanto a feminicidios, al primer trimestre del año van cerca de 30.

La Secretaría de Gobernación (Segob) registra 25 en el estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana (UV) 27, un poco menos que en el estado de México que sumó 34 casos y se colocó, como habitualmente en estos delitos, en el primer lugar. Esto no es ningún consuelo para nuestra entidad, y vuelve a poner en evidencia que no existen las medidas efectivas para frenar la violencia contra las mujeres, pese a las tres alertas de género que existen y que obligan al Gobierno del Estado y a los municipales a establecer protocolos que garanticen la seguridad para las afectadas.

Escriba a opedro2006@gmail.com