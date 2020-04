Moralejas y conclusiones de AMLO

Hoy vivimos situaciones excepcionales. La combinación de narcotráfico con aumento de muertos, la violencia familiar por confinamiento, el efecto real del coronavirus que llegará en breve, la caída del precio del petróleo, la recesión de la economía mexicana y la baja de las calificadoras a Pemex y a México, son un explosivo coctel que se completó con el mensaje de AMLO, donde pone como sus prioridades personales por encima del país, con otra devaluación del peso.

Aquí en México el gasto público no alcanza para reactivar la economía, vaya ni siquiera para atender la pandemia. Ha caído la recaudación y seguirá esa tendencia.

Su uso en proyectos inviables, sin estudios y sin utilidad para el país, sólo generarán empleos temporales para crear elefantes blancos.

El gasto debería orientarse a proteger a las micro, pequeñas y medianas industrias para mantener empleo e inversión.

Se requiere de una política fiscal y monetaria para apoyar la planta productiva y sólo se aperturarán créditos a largo plazo con tasa preferente, que no resuelve el problema de liquidez de la economía.

Por eso los empresarios están molestos. Los dejaron solos y así van a responder sin alianzas con el gobierno, según el CCE, porque el diálogo no es útil ni atiende las necesidades del país.

AMLO presume sus programas sociales como una medida para reactivar el mercado interno. Esto no ocurre porque muchos lo gastan en mercados informales, no pueden contabilizarse como empleos porque no lo son.

No hay padrones ni transparencia, por lo cual no todos los recursos llegan a su destino. Las obras públicas no se licitan, se adjudican, y aún así se mantiene el discurso anticorrupción sin rendición de cuentas ni información confiable.

No se tolera la crítica, no se dota a los médicos de insumos para protegerse en una labor riesgosa. Quien alza la voz es marginado.

Un día sí y otro también carga en contra de periódicos y columnistas.

Amenaza con auditorías e investigaciones con el paredón mediático, sin a la fecha haber procesado algún caso importante.

Se busca una explicación y como dice un dicho lo que no suena lógico, suena metálico.

Es un falso humanismo.

Los grandes empresarios anuncian medidas para rescatar lo posible.

AMLO recorrió en varias ocasiones todo el país, vio pobreza y miseria, se apoyó en sectores marginados, generó confianza entre clases urbanas, fue un excelente candidato, crítico y mordaz. Su visión es personalista.

¿Dónde quedó el humanismo que AMLO encabezó como discurso de campaña?

No puede aceptar que se equivocó. La crisis no se resolverá con malas inversiones del gasto público.

Así se explica el anillo al dedo, como una visión patrimonialista del poder. Una centralización que no se usa en favor del pueblo, que elude su responsabilidad histórica.

No hay humanismo, la anticorrupción es solo discurso.

El gasto público solo representaba el 30% del PIB, con las pérdidas de Pemex seguramente disminuyó. Son las empresas las que crean el otro 70% del PIB y emplean mayor número de trabajadores.

¿Cómo se pretende usar el gasto público como palanca del crecimiento?

Sin empresas, México caerá, ya no será G-20 ni tendrá peso internacional.

Nos esperan difíciles momentos si no rectifica AMLO, que no es el gobierno ni es el país.

