Mordieron el anzuelo

Estando a la mitad del camino de este sexenio, pero a más de cuatro décadas de lucha de Andrés Manuel López Obrador, difícilmente se puede dar el lujo de distracciones o dejárselo todo a la suerte o a terceras personas. La discusión, análisis y finalmente no aprobación de la Reforma Constitucional en Materia Energética, era sabido que no pasaría por las circunstancias que actualmente vive el poder legislativo para efectos de aprobar alguna ley por mayoría de las dos terceras partes. Razón principal por la que no sería aprobada, debido a la falta de aproximadamente 57 legisladores para completar la mayoría necesaria para un cambio constitucional, en esta misma tesitura, la oposición esperaba un escenario en donde se recurriera a prácticas corruptas para obtener el resultado, sin embargo, ello no fue así, entonces PAN, PRI, PRD Y MC, ante la imposibilidad de ver la luz de los recursos públicos al final del camino, como se hacía en las épocas del PRI y del PAN, donde desde el congreso con las más bajas prácticas de corrupción se dispersaban miles de millones de pesos entre presidencia de la república, diputados y alcaldes, esto no ocurrió, por el contrario, la no aprobación de la ley energética, es una muestra manifiesta de la honestidad en las altas esferas de gobierno, era y fue una lucha de voluntades, convicciones y digámoslo románticamente, ideologías, aunque se rumora que muchos de los votos en contra tuvieron una muy seria motivación monetaria cortesía de varias trasnacionales. Querido lector, el punto es que esta circunstancia perfectamente calculada nos trae a acomodar esa común frase del argot de los pescadores, en este caso la oposición completita mordió el anzuelo y hasta el hilo se tragó, es decir, evidentemente no hay que hacer gala de un gran poder de análisis para descubrir el origen de esta difundida expresión. Está muy claro que se habla de los peces, en particular de aquellos que son atrapados gracias al viejo ardid del anzuelo escondido en un señuelo. Por supuesto que el contenido de la frase no apunta a los peces, sino a las personas. Quien muerde el anzuelo es aquel que ha caído en una celada, el que ha sido víctima de una aparente buena oportunidad, presa de casi tres años de añoranzas por ver recursos del pueblo a su disposición, y la sed de una victoria sobre el ejecutivo federal, victoria por cierto pírrica, porque al tiempo en los siguientes dos y tres años, en las urnas, la ciudadanía recordará este importante capítulo, porque querido lector, estará usted de acuerdo conmigo que cada bimestre estamos esperando con susto el recibo de la luz, por las altas tarifas que la reforma del 2013 nos ha dejado a todos los ciudadanos de a pie, entonces la aparente victoria legislativa de la oposición lo que realmente es, es una derrota política en el mediano plazo, que se verá reflejada en las siguientes elecciones de gobernadores y por supuesto en la del 2024, que a partir de esto está prácticamente definida, porque la ciudadanía no se las va a perdonar, quedó claro y bien grabado el concepto: traición a la patria, por parte de PAN, PRD, PRI Y MC, que la noche del 17 de abril sonreían sin saber que se enfrentan a quien les lleva décadas planeando esto, y que afuera solo había personas manifestándose a favor de la reforma, ninguna en contra, limitada la lógica de la oposición, limitada por lo único que buscan, el beneficio de unos pocos, por eso López Mateos decía: “algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país”, esos que votaron en contra de la reforma energética, son los mismos del fobaproa, de los outsourcing y que por supuesto aprobaron las reformas estructurales del 2013 del pacto por México, son siempre los mismos malos mexicanos que tanto han dañado a este país, y que el futurista presidente advertía. Y no es obsesión por el pasado, pero hay que conocerlo para no volver a equivocarnos, porque ello nos anuncia que otro país es posible, voces antiguas nos alertan, las frases o reflexiones del pasado nos ayudan a entender

la construcción de un nuevo país, porque la defensa de los que menos tienen es una lucha muy añeja, el hombre más maravilloso de la historia ya lo hacía hace más de dos mil años. Finalmente, los efectos de lo pasado con la reforma serán mínimos, la suprema corte generó condiciones para la rectoría del sistema nacional eléctrico, y lo mejor, generó escenarios legales para ir en contra de quienes nos han saqueado alrededor de 490 mil millones de dólares a causa de esta reforma del 2013, por eso cuesta tanto moverla, porque su peso económico tal vez sea el más grande de la historia y una constante mundial que solo algunos países están pudiendo superar, ¿Quiénes? Democracias de avanzada como Alemania hace algunas semanas, y ¿quienes más? países con presidentes fuertes y legislativos que están respaldándo.

Diputado Federal Morena