Morena: cifras dudosas

Al referirse ayer a la elección de los 3 mil delegados distritales de Morena que entre sábado y domingo se votaron en las 32 entidades del país, el presidente López Obrador afirmó que se trató de una buena jornada democrática en la que participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos, por lo que felicitó a los dirigentes partidistas por la organización del proceso.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción al voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido”, comentó.

Pero no sólo sus adversarios descalificaron la jornada electoral de su partido, sino también destacados apologistas de la 4T. Por ejemplo, el académico John M. Ackerman, esposo de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, cuestionó ayer en Twitter los resultados oficiales de la votación en Xalapa.

María Cristina Padrón, experta en matemáticas, detalló en esa misma red social que Morena instaló un total de 542 casillas en los 31 estados y la CDMX, con objeto de cubrir los 300 distritos electorales. Eso significa, explicó, que a cada distrito le correspondió 1.8 casillas. “¿Extraño no? Esta es una manera de verlo, la otra es que de acuerdo al Sr. Mario Delgado el día 30 se instalaron 345 casillas para cubrir 20 Estados, eso implica que una distribución equitativa tendría 17 casillas por entidad. En el día 31 instalaron 197 casillas, y bajo el mismo criterio, serían 16 casillas por entidad. Según el Sr. Delgado, el 1° día participaron entre 1’500,000 y 2’000,000 de personas. Lo que implica de acuerdo con su primera estimación, que por cada casilla votaron 4,347 personas, o sea 534/hr. o bien 9/min. Para el segundo cálculo, votaron 5,797 personas, 724/hr. o 12/min. En el 2° día calculó un total de 800,000 a 1'000,000 de votantes. Siguiendo la misma línea, implica que para la primera estimación votaron 4,060 por casilla o bien 507/hr. u 8/min.”

“En la segunda estimación votaron 5,076 por casilla, con 634/hr. o 10/ min. Esto derrumba el primer mito, del éxito de la elección por la cantidad de personas en las filas esperando votar. Era obvio que ante la pobrísima oferta de sitios de votación, hubo aglomeraciones. “Otro mito que se tira por la borda es que casi no hubo acarreos, falso. Imaginen un estado como Sonora, donde las distancias para muchos votantes resultan un problema, la solución fue subirlos a un transporte y llevarlos a los centros de votación, y eso sucedió en todos lados”, señaló, cuestionando además la confiabilidad de los resultados y la seguridad en la elección ya que “las boletas para votar no tienen folio”.