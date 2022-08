Morena: herederos ‘parricidas’

A principios de enero de este año, en Twitter, el excandidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, publicó que “el partido Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si es que se retira) o desaparezca del escenario su dueño único y funesto cacique”, en clara alusión al presidente López Obrador.

Los morenistas reaccionaron virulentamente en contra del ahora diputado federal plurinominal del PAN, advirtiéndole que “con todo y corridas de toros te desapareceremos el 2024… guarda este tuit, ni para pluris van a quedar”, escribió un usuario con la cuenta @LuciferSariel66.

Sin embargo, cuando el viernes 14 de enero el mandatario fue internado en el Hospital Central Militar para practicarle un cateterismo cardiaco, el creador de Morena grabó un videomensaje al retornar a Palacio Nacional, en el cual hizo alusión a que ya tenía listo un “testamento político” en caso de que perdiera la vida, aunque afirmó que aún había Presidente para consumar la transformación del país.

“Yo tengo testamento político, no puedo dejar de gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo testamento para eso. Afortunadamente no creo yo va a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren yo los quiero a ustedes”, expresó, afirmando que “los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me voy a aplicar a fondo, y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico clásico para llevar a cabo los cambios, la transformación”.

Sin embargo, este sábado 30 de julio, al realizarse la primera jornada para elegir a 10 de coordinadores de Morena –5 mujeres y 5 hombres– por cada distrito electoral en Veracruz y en otros 19 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, los “herederos políticos” de López Obrador que gobiernan esas entidades y los dirigentes del partido que él fundó en 2013 y que finalmente lo llevó al poder en 2018 decepcionaron al solapar el cochinero de lo que debió ser un proceso auténticamente democrático, sin acarreo de beneficiarios de programas gubernamentales, ni coacción de burócratas y sin la compra del voto de sus militantes, como solían hacer los viejos regímenes del PRI.

Sólo provocaron que los detractores de su líder político y guía moral se dieran vuelo cuestionándolo en redes sociales por su insistencia de impulsar una nueva reforma electoral para meterle mano al INE, para lo cual la diputación de Morena ha convocado a foros. ¿Así, cómo?

Pero también los “parricidas” de Morena han dado armas a los enemigos de su creador para descalificar su honestidad, pues argumentan que si como Presidente no ha podido regenerar a su propio partido, mucho menos acabará con la corrupción tan arraigada todavía en la administración pública federal.