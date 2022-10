Morena juega con la salud de los mexicanos

Hace más de dos años, antes que la pandemia del Covid-19 llegara a México, en la tribuna de la Cámara Alta, solicité la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque desde 2019 había caído la aplicación de vacunas en todo el país.

Datos de la propia UNICEF, reportaba en ese entonces que, el país había caído en vacunación de tuberculosis, difteria, tétano, poliomielitis y sarampión hasta en un 30 por ciento.

A más de dos años de esa información, en Veracruz, la Secretaría de Salud estatal tenía “embodegados” más de 800 mil medicamentos oncológicos, con ello negando a hombres, mujeres y sobre todo niños el apoyo farmacológico para tratar sus padecimientos.

Casi más de cuatro meses después, nos enteramos que 5 millones 41 mil 50 vacunas contra Covid-19, de las marcas AstraZeneca y Sputnik serán tiradas por el drenaje por las autoridades sanitarias, debido a que caducaron en junio pasado.

Las mismas vacunas que el Presidente de la República utilizó con fines electorales, jugando con la vida de millones de mexicanos, literalmente se fueron por el caño.

Es completamente indignante la negligencia de Morena, es aterrador como juega con la salud de los mexicanos, la ineptitud de este gobierno no tiene límites, en lugar de aplicar esas vacunas dejaron que se caducaran, no pensaron en las vidas quiénes hoy ya no están.

El gobierno “transformador” mandó al caño la salud de los mexicanos, a la fecha no hay un sistema de salud como el de Dinamarca, que tanto prometió en su eterna campaña, el Presidente “humanista”, ya demostró que la vida de los Mexicanos no le importa, que el dolor de quienes perdieron a un ser querido a consecuencia de la pandemia, es cosa que a él no le afecta.

Por ello solicité nuevamente en este año que el Secretario y Subsecretario de Salud, comparezcan ante el senado, el pueblo de México tiene que saber por qué se jugó de esa manera con la salud de los mexicanos, que se explique a los padres y madres porque se guardaron y se desperdiciaron vacunas que hubieran salvado vidas, es reprobable por parte del Presidente y los encargado de la salud tener un silencio cómplice de la muerte de miles de ciudadanos.

El coronavirus no fue el único responsable de los más de 300 mil muertos en México, hoy tenemos un virus mucho peor, uno que ha jugado con la vida de todos los mexicanos y sigue jugando, el “morenavirus”, la peor pandemia que ha venido sufriendo el país desde 2018.

@julenrementeria