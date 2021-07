Morena: la ruptura que viene

De no haber cambio de conducción en la dirigencia nacional de Morena, que logre unificar a todos los grupos y garantice piso parejo para la sucesión presidencial de 2024, el partido gobernante correría un grave riesgo de perder el poder.

Eso lo deben saber el presidente López Obrador y algunos colmilludos expriistas que ahora gobiernan con él, como Manuel Bartlett, actual director de la CFE, quien en 1988, como aspirante presidencial, vivió muy de cerca la ruptura del grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que primero formaron la Corriente Crítica del PRI y luego, tras la imposición de la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, salieron del partido tricolor y terminaron integrando el Frente Democrático Nacional que puso en duda la legitimidad de la elección del exsecretario de Programación y Presupuesto.

Ahora, casualmente, Muñoz Ledo ya pintó su raya luego de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, le negó la reelección como diputado federal. Hace un par de meses se reunió con Cárdenas y la senadora Ifigenia Martínez, otra excompañera de lucha con la que coincidió en el PRI y PRD. Sin mencionar detalles, Muñoz Ledo publicó en Twitter una fotografía con el siguiente texto: “Hoy como hace 35 años nos reunimos los tres grandes luchadores de la democracia contemporánea”.

Otro personaje de Morena que ya comenzó a mandar señales de que no se disciplinará si no hay equidad y reglas claras en la selección del próximo candidato presidencial es el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien de los presidenciables del obradorismo resultó ser el mejor librado en este proceso electoral, pues ganó la gubernatura de Zacatecas con su hermano David y, entre las principales alcaldías del país, se adjudicó la de Xalapa con su compañero de escaño Ricardo Ahued y la de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde sus propios correligionarios le atribuyen haber operado a favor de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Sandra Cuevas, luego de que la diputada federal Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, aliados con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, boicotearon la reelección del actual alcalde Néstor Núñez, incondicional del zacatecano. La derrota en la CDMX, su principal bastión en el país, enojó tanto al presidente que no sólo le pidió la renuncia a Gabriel García Hernández, el poderoso coordinador general de Programas Federales, sino que en su conferencia de prensa de este lunes, por segunda ocasión después de las elecciones del 6 de junio, volvió a excluir a Monreal de su lista de aspirantes a sucederlo, en la que aparte de Sheinbaum y del canciller Marcelo Ebrard incluyó a otros miembros de su gabinete como a la senadora de Veracruz con licencia, Rocío Nahle, secretaría de Energía.

Pero ello llevó a que el coordinador de los senadores de Morena se autodestapara ese mismo día. “En su momento, cuando se abra la convocatoria, voy a inscribirme”, le dijo en exclusiva al columnista de Excélsior, Francisco Garfias.