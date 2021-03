Morena, las encuestas deciden

En Morena, dado que es el partido en el poder, ahora saben lo complicado que es asignar las candidaturas a las alcaldías. Viven actualmente parte de ese proceso que luego dará paso a las campañas de unos y al desencanto y enojo de otros.

De entrada sucede lo acontecido en otras organizaciones en sus mismas circunstancias: hay varios grupos con poder que ven en las candidaturas la posibilidad de posicionarse con miras a lo que sigue, en este caso, la sucesión gubernamental en 2024.

Y de ahí se desencadena lo demás. Cada aspirante se alinea con el grupo que conviene a sus intereses, con el que ya simpatiza desde hace años o con el que le da cabida, por lo tanto, ya alineado, en automático pasa a ser rival de los otros.

El primero en detonar esto fue Gonzalo Vicencio, pero lo hizo de manera tan errónea, creyéndose con una fuerza que no poseía, que a final de cuentas consiguió puro saldo negativo: que su esposa ya no sea la secretaria del Trabajo, que en el Tribunal Superior de Justicia haya escándalo en contra y que él se fuera de Morena para terminar en un partido en el que conseguirá nada.

Así que ahora quedan los tres grupos que realmente, por diferentes causas, tienen control y en estos tiempos hacen sentir su poder.

Por cierto, acá en Veracruz, al menos por ahora, se aprecia que no convino la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la organización que ha tenido la mayor capacidad para acomodarse y sobrevivir en los últimos sexenios, pues de su alianza con el PAN pasaron a ser aliados del PRI y ahora de Morena. Y no les convino porque para empezar les quitó cinco posiciones para las diputaciones federales (de las veinte en total), que son muy buenas y en las que no irá ningún morenista.

En esto de la alianza, en las candidaturas para las alcaldías los de Morena se pusieron más duros y rechazaron a más del Verde, como es el caso de Alberto Silva, quien en su cuenta de twitter acaba de escribir:

“Con Don Ángel Alvaro Peña y el Lic. Juan K Moreno. En la comida hice publico que me registrare como Candidato a Alcalde de Tuxpan la primera quincena de abril por el PVEM y Ricardo Moreno será mi suplente de Alcalde!”.

En Morena saben quiénes están atrás del PVEM, más allá de la influencia que tiene el exgobernador y ahora senador Manuel Velasco. Hay otro exgobernador que ha metido las manos en Veracruz desde hace mucho tiempo y no es otro que el de Oaxaca, José Murat, cuyo hijo, Alejandro Murat Hinojosa, ahora también es mandatario oaxaqueño y quien si bien llegó a la gubernatura postulado por el PRI, es de los gobernadores con una fuerte alianza con el presidente López Obrador.

Y hay otro exgobernador que pareciera también es tomado en cuenta en sectores importantes de Morena, éste veracruzano y no es otro que Fidel Herrera.

En fin, a mediados de abril empezará a saberse a quiénes postulará Morena para las alcaldías. Todos están sabidos, o al menos eso es lo que se supone, que en donde haya dos o más aspirantes, la encuesta sorpresiva es la que decidirá.

Así será en todos lados, como en Xalapa, donde serán encuestados Ricardo Ahued y Juan Verge Pacheco.

La encuesta para decidir candidaturas es algo consustancial a Morena. Es la herramienta favorita de López Obrador para estos casos y la utiliza desde que fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática.

No la aplica alguna de las encuestadoras conocidas, sino que cuentan con la suya y lo que resulte es ley.

A ver qué sucede con ese mecanismo, es decir, cuántos de los perdedores la aceptan y cuántos quedan enojados…y qué grupo de Morena queda mejor posicionado, al menos en candidaturas, para lo que vendrá en 2024.