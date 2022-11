Morena le ha fallado a los veracruzanos

Mientras el gobernador de Veracruz, presumió en su cuarto informe de gobierno realizado en Pánuco “la transformación” de la entidad la realidad ciudadana es otra, los veracruzanos lamentablemente tenemos “otros datos”.

Hoy Veracruz padece la ineficacia de quien “lidera” este estado, la falta de liderazgo, la insensibilidad y la experiencia que necesita el pueblo veracruzano para salir adelante.

Y la culpa no es de los votantes que creyeron en una “transformación”, la culpa es de los que mintieron, los que defraudaron el voto de los veracruzanos.

Hoy Veracruz tiene una deuda pública de más de 75 mil millones de pesos, no hay finanzas sanas, mientras el gobernador presume la apertura de hospitales, no dice que al día siguiente se le inunda, presume inversión, pero no declara que miles de familias han sido afectadas.

A muchos campesinos, una de las principales actividades de la entidad, ha sufrido recortes, a las madres de familia, muchas de ellas solteras, hace cuatro años les quitaron las guarderías. Los veracruzanos quieren tener dinero en el bolsillo para resolver los problemas ante la crisis económica que tiene no solo la entidad, sino todo México.

Llevamos perdidos cuatro años de gobierno en culpar al pasado, en improvisaciones e incompetencias gubernamentales, en pleitos internos entre funcionarios del gabinete, solo para justificar un gobierno sin rumbo, sin avances sustanciales.

Recordemos que tan solo en 2019, la administración estatal devolvió más de 3 mil millones de pesos, a la Federación, recurso que pudo servir para hacer carreteras, comprar medicinas e invertirlos en las escuelas.

Pero prefirieron embodegar los medicamentos de alta especialidad retrovirales y además la cancelación de cientos de cirugías urgentes, por capricho o necedad de seguir en la eterna campaña del presidente, además de mala manera de contener la pandemia, emulando al gobierno federal.

Hemos vivido en cuatro años de improvisación, donde Morena le ha fallado a los veracruzanos, donde cada día vemos asesinatos, desaparecidos, secuestros, feminicidios y no es invento, todo eso está plasmado en las propias cifras de un gobierno que dijo que venía a transformar y solo llegó a destruir.