Morena, otro año de fracasos

A unos días de que concluya el año 2022, la mayoría de los mexicanos quisieran haberlo acabado de la mejor manera, pero lamentablemente no sucedió así, tan solo informes del Inegi destacan que esta Navidad fue la más cara de los últimos 20 años.



Sin duda, este año que concluye fue un año de regresiones y fracasos de la autollamada “Cuarta Transformación”, tan solo en la primera mitad de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que los precios subieron un 7.8 por ciento. Esta Navidad fue la más cara, a causa de la inflación que se mantiene en los niveles más elevados de los últimos 21 años. Este año, Santa Claus y los Reyes Magos sí supieron que la “pobreza franciscana” llegó a sus bolsillos, porque los regalos en la mayoría de los hogares disminuyeron.



Y este 2022 no solo tuvo afectaciones económicas, también una enorme crisis de inseguridad que dejó más de 140 mil muertos, y concluirá como el segundo año con más desaparecidos en este gobierno.



Y no son datos de la oposición por dejar en mal al Presidente, son informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), donde indica que este 2022 se cerrará con el número más alto de víctimas de desaparición forzada.



Los ataques a la prensa no cesaron, los mensajes de odio y polarización estuvieron en cada una de sus mañaneras, en estos casi 365 días no dejó de calificar a los periodistas y a quienes no piensan como él de mercenarios, vendidos, y la más asidua de ser “conservadores”, palabras que posiblemente fueron factor para que antes de que acabara el año un periodista sufrió un atentado donde afortunadamente salió con vida.



Qué decir del reciente golpe en contra de la democracia, que antes de clausurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente envió un adefesio legislativo, el cual nos llevará directamente al autoritarismo, donde está en grave peligro las futuras elecciones en nuestro país al trastocar la organización del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin olvidar que mientras los mexicanos viven entre la crisis económica, inseguridad y el autoritarismo, este año fuimos testigos de una enorme “Casa Gris”; una refinería que se inauguró y se prometió que antes que acabara el año ya iba estar produciendo el primer barril, y lo único que han sacado es agua, a causa de las inclemencias del tiempo. Y así una larga lista de fracasos de la 4T.



Pero este año venidero, la oposición seguirá peleando por los derechos y la libertad de los mexicanos, no podemos normalizar la inseguridad, el autoritarismo, la carestía, ni mucho menos la incompetencia, el caos y la polarización en que Morena tiene al país.



Desde aquí agradezco a este prestigioso medio por otro año más en este espacio, deseándoles a los directivos, reporteros, colaboradores y a todas las familias veracruzanas un gran año 2023 lleno de éxitos, esperanza y mucha paz. Tengan un ¡feliz Año Nuevo!



@julenrementeria



*Coordinador de los senadores del PAN