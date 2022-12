Morena tiene que bajar las tarifas de luz

En junio de 2019, el Gobierno Federal estableció condonar la deuda de luz eléctrica a más de 600 mil usuarios de la entidad tabasqueña, acción que nos lleva a pensar que se tomó porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nació en esa zona.

Aunque en su eterna campaña y las frecuentes visitas que realiza a la entidad veracruzana, él se autonombra “choco-jarocho”, y repite que su padre era de Veracruz, eso parece no recordarlo cuando en este rincón de la República se le piden tarifas bajas de luz.

Y esta no es una petición de un legislador de oposición, es de un ciudadano veracruzano, que cuando camina por la entidad escucha a las familias veracruzanas que no solo se reclaman por un trabajo, también el llevar alimentos a sus hogares y que los recibos de luz no les vengan tan altos.

No tengo nada personal contra el pueblo tabasqueño, para ellos todo mi reconocimiento, la petición es que como veracruzano también se tenga en la entidad una tarifa preferencial de luz, como la que tiene Tabasco.

Y esto no es un reclamo de hace meses, es un llamado que han hecho los más de 8 millones de veracruzanos por muchos años, que han exigido a las autoridades mayor consideración en este tenor, por ser la entidad de los principales productores de energía eléctrica.

Veracruz no merece un trato de segunda, tenemos los mismos derechos que cualquier mexicano de otro estado, no es posible que en la mayoría de los hogares de esta entidad se sigan teniendo tarifas elevadas.

Los gobiernos federal y estatal tienen el poder de hacerlo, solo se requiere voluntad y sensibilidad para no seguir cometiendo injusticias con nuestros campesinos, los chicos, medianos empresarios, los ciudadanos que reciben cada dos meses sus recibos de luz y se truenan los dedos preguntándose cómo pagarán.

Este gobierno morenista debe bajar y condonar las tarifas de luz a los veracruzanos, no que ignoren el clamor de nuestra gente, así como en Tabasco les bajaron el precio de la luz y les condonaron la deuda, la CFE debe hacer lo mismo en Veracruz.

Es urgente y necesario que la persona encargada de la Secretaría de Energía, que también se siente veracruzana, escuche a los diversos sectores productivos que siguen sufriendo de un trato desigual en el cobro de la tarifa eléctrica, que actúe a favor de la tierra que dice querer tanto.

Es lamentablemente que el gobierno “humanista” no tenga nada de eso, es triste que Veracruz, la tierra que dice amar el Presidente y la titular de Energía, no reciba un trato igualitario, cuando por años los veracruzanos llevan exigiendo una tarifa justa de luz.

*Coordinador de los senadores del PAN