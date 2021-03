Morena Veracruz, rumbo y fortaleza

Hace algunos días nos enteramos que en Cosamaloapan los compañeros del partido político Fuerza Social por México repudiaron el modo de operar de Gonzalo Vicencio Flores y su intento de imponer posiciones...

Como el caso de un ex tesorero “que está más quemado que un volován de los que venden por aquí”, dijo Víctor Frías, presidente del Comité Directivo Municipal en esa población cuenqueña.

No se trata de hacer leña del árbol caído. Nuestro respeto para todos los veracruzanos que tienen interés de participar en política. Sin embargo, es lamentable que algunos personajes se muevan con la vieja consigna de dividir, de generar conflicto, de anteponer los intereses personales. El pasado domingo, en su comunicado dominical, la arquidiócesis de Xalapa lamentaba que para algunos, la política se ha convertido en “un jugoso negocio”.

En Morena Veracruz hay rumbo y fortaleza en este proceso electoral que está en marcha. Hace unos días, la compañera Citlalli Hernández Mora, Secretaria General nacional del partido, oficializó la designación que el líder nacional Mario Delgado Carrillo hizo de Esteban Ramírez Zepeta como Delegado en Veracruz con función de presidente del partido.

Esteban Ramírez Zepeta es un militante comprometido, serio, responsable, que ha promovido la unidad y la fortaleza en todo el territorio veracruzano, pidiendo cerrar filas y cerrar el paso a quienes tienen sus propios intereses y no los intereses del pueblo veracruzano.

“Sabemos de su gran compromiso con el proyecto de transformación que estamos llevado a cabo y confiamos en que lograrán generar consensos con miras al próximo 6 de junio”, expresó Citlalli Hernández Mora.

Así que en Morena Veracruz cerramos bien el segundo mes del año y empezamos marzo con renovadas esperanzas. El 17 de este mes tendremos ya definida la mejor cuadra de hombres y mujeres, quienes enarbolarán en alto el nombre del partido en nuestra entidad.

RESPALDO AL PRESIDENTE

Al lado de los mandatarios de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó el “Acuerdo por la Democracia” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata, señalaron los gobernantes, dejar en el pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales. Por ello, “nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

“Cuente con nosotros, Señor Presidente, cuenten con nosotros ciudadanos y ciudadanas de nuestras entidades para que en las elecciones de este 2021 demos una muestra de verdadera democracia que reivindique el anhelo de Madero de un país libre y democrático”.

¡Vaya compromisos que firmaron! Para que no quede duda. Los tiempos del antiguo régimen se terminaron. Hoy vivimos tiempos nuevos, de compromiso y responsabilidad democrática.