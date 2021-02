Morena y su barril de pólvora

Lo peor que puede ocurrirle a Morena es que sus dirigentes no logren unificar a su poca militancia y, tras las primeras decisiones tomadas desde la ciudad de México y Xalapa, tarden en aplicar un control de daños para evitar una mayor división en ese partido.

Tienen el poder ahora, pero corren el riesgo de perderlo si, como parece, se carece de capacidad para unificar y dar la batalla en la elección de junio próximo. No es privativo de esa organización; situaciones de divisionismo ocurren en el PAN, PRI y PRD, que forman otra alianza, pero, a diferencia de éstos, los del guinda ya dejan ver serias fisuras que pueden convertirse en grietas y hundir la nave antes de arribar a buen puerto.

El caso más ilustrativo es el de Gonzalo Vicencio Flores, quien a sido ninguneado por su posición irreverente frente a los jerarcas estatales y nacionales, y según ha trascendido, acaba de presentar su renuncia y, además de la amenaza de llevarse a todos sus seguidores a otras corrientes políticas, ha pedido a los simpatizantes morenistas no votar por los candidatos de dicho partido.

Es un tipo frontal, y no deberían subestimarlo. Si a esto se agrega que en en el estado, muchos morenistas han protestado por no ser tomados en cuenta para encabezar candidaturas en alcaldías y diputaciones locales y federales, el asunto pinta mal, no solamente por las desbandadas que se presentaría si no hay una pronta operación política, y se agregaría el reparto de cargos edilicios que, como se estila en Morena, serán echadas a la suerte, eligiendo por tómbola, que tampoco es garantía de que habrá aceptación por parte de los perdedores.

Morena entonces está sobre un verdadero barril de pólvora y, si revienta, habrá muchas víctimas. Desde luego que hay candidaturas que medio salvarían de la tragedia a los actuales responsables políticos en Veracruz, como en el caso del empresario Ricardo Ahued Bardahuil, quien tiene la suficiente fuerza para ganar la elección municipal en la capital del estado, pese a la desastrosa gestión del actual alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, la mayor decepción de los xalapeños, pero no hay muchos como él.

En el puerto, por ejemplo, es casi seguro que la encuesta interna favorezca a Ricardo Francisco Exsome Zapata, actual diputado federal, cercano al presidente de la República, aunque tendría que pensarlo muy bien si se arriesga a gastar millones de pesos para enfrentar a Miguel Ángel Yunes Márquez, virtual candidato del PAN a la presidencia municipal, quien primero tendrá que ganar la elección interna frente al diputado local Bingen Rementería Molina, y después la elección ciudadana. Los Yunes estarían dispuestos a invertir todo lo que necesiten para lograrlo, por lo que se observa remoto que Exsome pueda ganar, y el mismo caso aplicaría en Boca del Río, donde el partido fundado por AMLO postula a la asesora de imagen Anabell Gardoqui de la Reguera, más conocida como Nena de la Reguera, quien enfrentará también al clan Yunes, con su candidato a la alcaldía Juan Manuel de Unanue Abascal. Si no pueden resolver sus problemas internos, Morena menos va a poder resolver la difícil elección venidera. Veremos qué pasa en los días por venir.

Quien sabe qué diga el peritaje, pero debe intranquilizar el incendio que ocurrió el viernes en la casa del destacado jurista Francisco Berlín Valenzuela, en el fraccionamiento San Pedro de Coatepec. ¿Cómo fue? Es una incógnita, pero llama la atención ese hecho, después de que semanas antes el distinguido político planteó críticas directas al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por su mal gobierno. No debe especularse, pero tampoco se puede evitar que se piense que algo extraño pudo ocurrir.

Berlín, sin embargo, declaró que se trató de un accidente que sólo dejó daños materiales.

Cosas raras.

