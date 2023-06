Morena y su herencia criminal

A un año que acabe este gobierno no dejan de sorprender a los mexicanos con sus desacertadas decisiones, porque no solo la inseguridad que hoy tenemos ha cobrado muchas vidas, mismas que han rebasado las cifras registradas en las administraciones anteriores.



La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cancelación de 35 NOM que incluían a varios tipos de cáncer, diabetes e hipertensión; entre ellos el cáncer de mama y cervicouterino.



Estas normas que aseguran calidad en la atención médica y sanidad, además de prevenir algún riesgo por la seguridad de las personas, son las que busca eliminar de tajo este gobierno que se dice “transformador” y “humanista”.



Al Presidente, parece no importarle que el mal manejo de la pandemia del Covid 19, dejó más de 650 mil muertos; que la cancelación de tratamientos a niños con cáncer ha dejado a más de 4 mil niños sin vida y los miles de muertos por el desabasto de medicinas por su fallida política de salud.



Morena está echando al olvido la salud de los mexicanos, la famosa transformación que prometieron se convierte cada día en desolación, en aniquilación, en un cáncer, en la metástasis del país.



Primero abandonó a los niños con cáncer, porque evidentemente ellos no votan, y ahora a las mujeres porque en el 2024 su prioridad presupuestal son sus clientelas, como él mismo dijo que ayudar a los pobres es una estrategia política y si Morena pretende perpetuarse, sólo gobernará a más pobres y a muertos.



Es necesario que en 2024 la 4T deje de destruir, deje de ser la antesala de muerte, volverles a entregar el país, es dejarle la puerta abierta a que México sea un enorme cementerio, no solo habrá más desabasto de medicamentos, sino también falta de atención médica, habrá más muerte.



Morena acabó con el Seguro Popular, porque dijeron que no funcionaba, pero jamás lo comprobaron, crearon el Insabi y la corrupción lo sepultó, Morena dejará una herencia criminal porque destruye todo lo que toca.



El desorden en el sector salud que dejará este gobierno costará miles de años, porque dejará un país sin medicamentos, sin seguridad social, sin vacunas, sin medicinas contra el cáncer, y ahora sin las normas oficiales, condenando a la muerte a millones de mexicanos, cada día este gobierno mata despiadadamente.