Morena y su plan B

La semana pasada llegó al senado el bodrio legislativo que Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, y aunque fue muy evidente que solo cumplían instrucciones en votar a favor una reforma de más 450 artículos en seis leyes, y la expedición de una nueva Ley General en Materia Electoral, no leyeron ni una página de lo que contenía dicha minuta.



Después que la oposición detuviera la reforma electoral del Presidente de la República, por ser regresiva y sumamente peligrosa para la democracia, el proyecto fue desechado por no contar con la mayoría calificada de dos tercios para modificar la Constitución y recurrieron al famoso “plan B”.



Morena y sus partidos satélites se atrevieron aprobar el “plan B” que daña duramente al Instituto Nacional Electoral, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al quitarle atribuciones al árbitro electoral y prácticamente desaparece las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos, muy favorable para sus “corcholatas”.



Morena con su ya tan famoso plan B, busca cometer un asalto a la democracia, y desde el Senado también frenaremos al destructor de nuestra libertad democrática, el mismo presidente.



La oposición no actuará bajo un vil servilismo legislativo, no pasará una minuta que no se ha leído detenidamente, no a un “plan B” de una reforma anticonstitucional y que busca acabar con la imparcialidad y las reglas de nuestra democracia.



El plan alternativo del presidente no ayuda en nada nuestro sistema electoral, solo pone condiciones muy favorables para que como lo han venido haciendo las corcholatas del presidente, hagan campaña sin ser importunados por un árbitro electoral.



El “plan B” no solo quita facultades a los órganos electorales de sancionar a los partidos políticos y a funcionarios, como lo marca el texto del ejecutivo federal, tampoco no podrán quitar candidaturas ante faltas graves; además de limitar las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos. Es por eso que la oposición y el bloque de contención nos comprometimos a que un “plan B” así no puede ser aprobado, porque lo único que está en riesgo es la viabilidad democrática del país y por eso lo decimos muy claro: es tiempo de defender nuestra libertad, es tiempo de defender nuestra democracia.



